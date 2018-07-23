Внешность ребенка можно выбрать

Ученые создали технологию редактирования генов. Она позволяет менять ДНК эмбриона. В итоге родители смогут выбрать внешность для своих будущих детей.

— Редактирование ДНК действительно может привести к изменению цвета волос и радужной оболочки, это возможно. Но вряд ли это будет разрешено в скором времени, поскольку у существующих методов не очень высокая точность и есть участки кода, изменение которых нежелательно.

— Я тысячи раз перед выходом на сцену меняла свою внешность, и каждый раз вместе с нею возникала какая-то другая внутренняя суть. Но это профессия. Ты сбрасываешь этот образ после спектакля, не живешь в нем. А ведь ребенку с придуманной родителями внешностью нужно будет жить! С одной стороны, я их понимаю. Если ждут девочку, то мама очень хочет, чтобы она была красавицей: большие глаза, аккуратный носик, густые волосы. Папы, как правило, не заморачиваются, а вот мамы — даже очень. Но, думаю, не многие решатся спорить с природой. Она ведь всегда сильнее.

Анзор Куваев, пластический хирург:

— Во внешности человека не так много дефектов, обязательно нуждающихся в исправлении. Ну, например, заячья губа. Или слишком уж крючковатый нос, чересчур торчащие уши. Вот они внешность реально портят, люди страдают. Но большая часть внешних характеристик — это на любителя. Мне кажется, не нужно пытаться выбрать внешность заранее — хотя бы потому, что это опасно. Пусть ребенок родится без предварительных вмешательств. Пусть станет взрослым. И если решит, что в своей внешности ему нужно что-то поправить — идет к косметологу или пластическому хирургу. Это будет его осознанный выбор.

— Подкорректировать внешность будущего ребенка — это блажь из серии жениться 07.07.07. Ну женились, и что дальше? Брак обязательно будет счастливым? Не факт. Многие подобные союзы уже давно распались. То же самое с внешностью. Какая разница, какого цвета глаза или волосы? Гармоничное развитие ребенка зависит не от его внешних данных (очевидные уродства не в счет), а от внимания родителей, от воспитания. Если девочке «средней» внешности часто говорить, какая она красавица, она будет и чувствовать себя таковой. И вести себя соответствующе, уверенно. И поклонников у нее будет масса.

Егор Кучер, уличный художник:

— Есть общепризнанные каноны красоты: широко расставленные глаза, прямой нос, высокий лоб, полная симметрия лица. Аристократической считается внешность с крупными чертами лица. Если родители выберут для своего ребенка что-то подобное, то будет только лучше.

— Не понимаю, зачем эти вмешательства? Нынешние технологии позволяют менять цвет глаз и волос практически ежедневно! Можно краситься, вставлять любые линзы… Конечно, найдутся сумасшедшие родители, которые ради своих амбиций попытаются залезть в ДНК будущего ребенка. Но, вопервых, это произойдет не сегодня, а во-вторых, все это будет очень опасно. ДНК — сложнейший код, его полностью не расшифруют еще очень долго. И даже когда расшифруют, стоит ли в него вмешиваться?

Отец Филипп Ильяшенко, священник, кандидат исторических наук:

— Лично я человек консервативный и считаю, что подобные работы с ДНК человека — вмешательство в промысел Божий, что неправильно.