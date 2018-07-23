Ещё
Дети принимают более взвешенные решения, чем взрослые
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети принимают более взвешенные решения, чем взрослые 

Вести.Ru 1 час назад
Сотрудники канадского университета Уотерлу провели исследование, в ходе которого выяснили, что дети склонны гораздо тщательнее обдумывать свои решения, чем взрослые. Такой вывод исследователи сделали, опросив почти 300 малышей дошкольного возраста, сообщает Medical Express.
Канадские ученые попросили детей принять участие в двух экспериментах, чтобы установить, какой информацией они пользуются чаще — социальной (полученной от окружающих) или числовой.
Оказалось, что 70 процентов пятилетних малышей и 95 процентов шестилетних основывались в основном на социальной информации. Среди четырехлетних детей, как ни странно, окружающим доверяли всего 45 процентов опрошенных. Остальные дошкольники во время принятия тех или иных решений учитывали оба фактора.
По словам ученых, по мере взросления дети все чаще отсекают информацию, которая им кажется лишней. Таким образом, во время принятия решений они руководствуются неполным объемом данных. Это как правило приводит к ошибкам.
Интересно, что четырехлетние малыши стремятся получить наиболее полные сведения в ситуации выбора, в то время как уже в шесть лет дети начинают редуцировать «информационный шум».
"Именно так поступают большинство взрослых, которые так часто ошибаются", — отмечают канадские исследователи.
Вести.Ru: последние новости
Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей Рабочие сумели поймать ребенка, шагнувшего с четвертого этажа Витю спасет трансплантация почки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра6
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле57
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
Тест: какая работа вам подходит20
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение