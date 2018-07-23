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На Урале завели дело на многодетную мать, чей ребёнок спал на полке шкафа
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На Урале завели дело на многодетную мать, чей ребёнок спал на полке шкафа 

RT на русском 1 час назад
В Каменске-Уральском завели административное дело против 22-летней многодетной матери за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
Дело возбудили по результатам полицейской проверки, проведённой по заявлению одного из местных жителей, который заснял на видео, как мальчик спит на нижней полке книжного шкафа, почти на полу, громко сопя из-за насморка и периодически сильно кашляя.
По словам Горелых, в семье трое детей — 2013, 2015 и 2018 годов рождения.
«Семья поставлена на учёт. Теперь за ней будет осуществляться постоянный контроль», — отметил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку из-за получения ребёнком травмы в супермаркете.
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