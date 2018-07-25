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Почти 10 тысяч многодетных матерей Южного Урала досрочно уйдут на пенсию
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Почти 10 тысяч многодетных матерей Южного Урала досрочно уйдут на пенсию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Почти 10 тысяч многодетных матерей, имеющих право на досрочную пенсию, проживают сегодня на Южном Урале, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области.
Женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пять или более детей, имеющие не менее 15 лет страхового стажа и величину индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, имеют право на досрочное получение трудовой пенсии с 50 лет. Причина, по которой многодетная мать не смогла воспитать детей до восьмилетнего возраста, значения не имеет. Смерть ребенка до исполнения ему восьми лет, недостижение одним, или несколькими из пятерых детей возраста восьми лет к моменту обращения женщины за назначением пенсии не позволят ей уйти на досрочный отдых. Если женщина воспитала детей мужа от прежнего брака, то с учётом пасынков или падчериц назначается страховая пенсия только в случае их официального усыновления. Не является препятствием для назначения досрочной страховой пенсии по старости.раздельное проживание детей с матерью, за исключением лишения ее родительских прав.
Лишенные родительных прав матери, теряют все привелегии, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на льготы, установленные для граждан, имеющих детей. Поэтому женщины, родившие пять и более детей, но лишенные родительских прав хотя бы на одного, теряют право на досрочную страховую пенсию по старости. А многодетные отцы вообще не имеют права на досрочную пенсию.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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