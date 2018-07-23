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КЦ «Зеленогад» приглашает родителей и детей на занятие йогой
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КЦ «Зеленогад» приглашает родителей и детей на занятие йогой 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
На летней веранде Культурного центра по вторникам проходят совместные занятия йогой для родителей с детьми. Присоединиться к ним могут все желающие.
Опытный сертифицированный преподаватель студии йоги «Резонанс» Наталья Бортникова обучит больших и маленьких участников основам восточной практики. По словам преподавателя, йога — это не только глубокая медитативная работа для взрослых, но и увлекательное веселое занятие для детей. Помимо этого, совместная практика будет способствовать укреплению связи родителей с детьми. Очередное бесплатное занятие состоится 24 июля в 19.00.
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