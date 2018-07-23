КЦ «Зеленогад» приглашает родителей и детей на занятие йогой 

На летней веранде Культурного центра по вторникам проходят совместные занятия йогой для родителей с детьми. Присоединиться к ним могут все желающие.
Опытный сертифицированный преподаватель студии йоги «Резонанс» Наталья Бортникова обучит больших и маленьких участников основам восточной практики. По словам преподавателя, йога — это не только глубокая медитативная работа для взрослых, но и увлекательное веселое занятие для детей. Помимо этого, совместная практика будет способствовать укреплению связи родителей с детьми. Очередное бесплатное занятие состоится 24 июля в 19.00.