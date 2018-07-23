«На море с детьми? Больше никогда!» Монологи мам

«Я же отпросился… вроде»

Елена, мама Вани (4 года):

Ваня у меня очень спокойный, и, впервые собираясь с ним в 4-звездочный отель в Испании, я была уверена: мы оба прекрасно отдохнём. Оказалось, зря!

Мы загорали у бассейна, и я отошла купить мороженого. До сих пор себя казню: заболталась в очереди и потеряла его из вида минут на 7-10. Поворачиваюсь — ребёнка нет! Я чуть не поседела! Что в таких случаях лезет в голову? «Заманил педофил! Увезли продавать на органы!». Немного утешало одно: пропали шорты и майка, т.е. малыш оделся и ушёл. Может, его кто-то куда-то позвал?

Выяснилось, что в отель приехала ещё одна русская семья, и мы с администратором рванули к ним в номер. На полу сидели мой сын и ещё один мальчик и как ни в чём не бывало играли с конструктором! За 7 минут моего отсутствия они успели познакомиться, и мальчик пригласил Ваню в гости. По словам моего ребёнка, он подходил ко мне и «отпросился… вроде».

«В море меня сожрут!»

Юлия, мама Яны (5 лет):

У нашей Яны фантазия просто больная. Ребёнок очень впечатлительный! А теперь представьте: бабушка провожает нас в отпуск и говорит ей: «Будешь без спроса в море лезть — тебя укусит огромный осьминог!».

Бабушка хотела как лучше, а расхлёбывали родители.

В первый же день, когда мы попытались подвести дочку к воде, она вырывалась и орала: «Там меня сожрут! Помогите!». Курорт респектабельный, публика соответствующая — на нас смотрели, как на идиотов. Мы купили Янке и «волшебные антиосьминожные нарукавники», и мяч-«отпугиватель», но 5 дней из 10 она так и просидела, насупившись, под зонтом.

На 6-й рискнула намочить в море ступни, потом зашла по колено… Стало очевидно, что бабушкин осьминог на нашу маленькую истеричку не зарится! В итоге она всё-таки «распробовала» море, но наша с мужем психика уже была расшатана. С тех пор бабушка в аэропорт нас больше не провожает…

«Морская водичка такая вкусная!»

Алёна, мама Арины (3 года) и Стаса (5 лет):

Приехав с детьми в Турцию, я провела инструктаж: пить и чистить зубки только покупной бутилированной водой. И расслабилась. А вот папа не расслаблялся! Во время купания он научил детей полоскать горлышко морской водичкой — «от ангины»…

Оставшиеся дни стали адом! Я устала сбивать детям температуру, скупать в аптеке уголь и выносить бесконечные горшки и тазики.

И когда я спросила сына, не глотали ли они воду, он ответил: «Ты говорила воду из крана не пить, а в море она полезная!». В это время папа, довольный проведённой профилактикой ангины, почивал на пляже. В Москве из самолёта вышла изможденная мать с двумя «прозрачными» детьми и папа, загоревший, как шоколадка…

«Я просто хотел их погладить»

Анастасия, мама Димы (7 лет):

Во время поездки в Италию мой сын просто бредил морскими ежами! Он постоянно высматривал их в воде, но, как на зло, ни один не попадался… В итоге — счастье! Плаваю я себе спокойно и слышу: «Ооо, ёжики!». В этот момент мой безмятежный отпуск и закончился. Через секунду мой ребёнок с диким воплем и слезами стал прыгать на одной ноге… На берегу рассмотрели: из ступни торчало 6 игл, она страшно опухла — зрелище, от которого волосы вставали дыбом.

Мы провели в медпункте больше 2 часов. Оказалось, обычно ёж выпускает всего одну иглу, то есть мой сын нашёл сразу шестерых. Врач сказал, что видит такое впервые! И за извлечение каждой иголки мы отдали по 10 евро. Ещё неделю мой сын еле ковылял до пляжа и купался только в резиновых тапках. Когда я спросила, как такое вообще могло произойти, он ответил: «Я просто хотел их погладить».

Ну что, дорогие родители, всё-таки на море? Бон вояж!