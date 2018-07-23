Гоген Солнцев впервые встретился со взрослой дочерью своей супруги

12 апреля 37-летний Гоген Солнцев женился на своей 63-летней избраннице — Екатерине Терешкович. Сразу после бракосочетания законные супруги улетели в совместное путешествие на Кипр, а потом в Сочи. Во время отпуска пара демонстрировала полную идиллию в отношениях, а Гоген трогательно заботился о своей новоиспеченной супруге. Стоит ли говорить, что такой союз вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Многие осудили Солнцева за неравный брак и пришли к выводу, что мужчина решил жениться на Екатерине исключительно из-за ее капитала, но позже выяснилось, что женщина не обладает какими-либо внушительными средствами. Сам же Гоген уверяет, что искренне любит свою жену и хочет от нее детей.

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Мать напрокат: как звезды выбирают суррогатных мамЗнаменитости не делают тайны из рождения наследников. "Мы всерьез размышляем об этом", — заявила Екатерина в эфире ток-шоу «Прямой эфир». Правда, родить ребенка естественным путем Терешкович не сможет в силу возраста, но женщина не намерена сдаваться. Вместе с молодым мужем она посетила кабинет репродуктолога, где получила соответствующую консультацию, а также детский дом, где познакомилась с несколькими воспитанниками. Появилась в студии и взрослая дочь Екатерины. Полина Давыдова впервые познакомилась с супругом своей мамы — Гогеном Солнцевым. Девушка оказалась не в восторге от выбора своей родительницы. «Больше всего меня расстроили интимные кадры из отеля, мне было стыдно за маму. Это могут увидеть друзья нашей семьи, мои дети. Может счастье и выглядит именно так, но я делаю выводы, что реальная семья, близкие люди моей маме не нужны. Ее отношения с Гогеном Солнцевым я могу назвать психологическим отклонением, он, к слову, не первый ее молодой кавалер», — заявила Полина. Терешкович, в свою очередь, оказалась не согласна с такими претензиями. Она всеми силами попыталась помириться с дочерью, а в финале эфира озвучила необычную просьбу.

Полина Давыдова оказалась не в восторге от выбора своей матери/Фото: кадр из передачи

Согласилась с точкой зрения девушки и мама Гогена Солнцева. Людмила Кравцова вновь выступила против отношений сына с Екатериной Терешкович. Она предложила Полине объединиться, чтобы разрушить столь странный союз. Даже перспектива стать бабушкой в скором времени, увы, не убедила родительницу Солнцева

Екатерина Терешкович готова на все, чтобы подарить молодому супругу ребенка / Фото: кадр из передачи