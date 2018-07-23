На 22-летнюю многодетную свердловчанку завели дело из-за ребенка в шкафу

В Каменске-Уральском в отношении 22-летней многодетной матери возбуждено административное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Поводом для этого послужил видеоролик, на котором один из сыновей женщины спит на нижней полке шкафа, практически на полу. Мальчика при этом мучает сильный кашель.

"Ребенку 5 или 6 лет и он не умеет говорить, потому что с ним никто не занимается. Едят они только макороны на воде и тому подобное. Бывает что родная мать оставляет их одних более чем на 24 часа. Особенно грудного! Как можно оставить кроху которому меньше года?" — гласит подпись к ролику в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Как пояснил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых , в семье воспитываются трое мальчиков 2013, 2015 и 2018 годов рождения. На видео фигурируют знакомые семьи. Как оказалось, мать мальчиков с 15 июля в загуле. Глава семейства попросил знакомых присмотреть за детьми, пока он на работе.

В настоящее время семья поставлена на учет.