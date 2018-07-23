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Никольских тройняшек «в погонах» выписали из вологодского роддома
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Никольских тройняшек «в погонах» выписали из вологодского роддома 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Три сестры родились в областном роддоме 17 мая. До сегодняшнего дня девочки с мамой находились под наблюдением врачей. Сейчас здоровью малышей ничто не угрожает. Сегодня тройное пополнение встречали глава семейства, родные из Никольска, друзья и коллеги-полицейские.
Напомним, в семье Андрея и Елены Гагариных это первые дети. То, что на свет появится сразу три девочки, никто из родителей не ожидал. По словам Елены, в их с мужем родословных не было подобных случаев.
Родители решили назвать девочек Алиса, Дарина и Валерия. Все трое чувствуют себя прекрасно. В Никольском районе, откуда родом семья, это уже не первый случай, когда в семьях рождаются сразу три малыша. В Никольске семью в полном составе с нетерпением ждет родня. Поздравления сотрудник полиции Елена Гагарина получила и от коллег из областного УМВД.
А вот в Вологде первая в этом году тройня родилась в январе — три мальчика. В областном центре родители троен могут рассчитывать на выплаты из городского бюджета в размере 500 тысяч рублей. Решение об этом было принято по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова в конце прошлого года.
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