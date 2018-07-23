Никольских тройняшек «в погонах» выписали из вологодского роддома

Три сестры родились в областном роддоме 17 мая. До сегодняшнего дня девочки с мамой находились под наблюдением врачей. Сейчас здоровью малышей ничто не угрожает. Сегодня тройное пополнение встречали глава семейства, родные из Никольска, друзья и коллеги-полицейские.

Напомним, в семье Андрея Елены Гагариных это первые дети. То, что на свет появится сразу три девочки, никто из родителей не ожидал. По словам Елены, в их с мужем родословных не было подобных случаев.

Родители решили назвать девочек Алиса, Дарина и Валерия. Все трое чувствуют себя прекрасно. В Никольском районе, откуда родом семья, это уже не первый случай, когда в семьях рождаются сразу три малыша. В Никольске семью в полном составе с нетерпением ждет родня. Поздравления сотрудник полиции Елена Гагарина получила и от коллег из областного УМВД.