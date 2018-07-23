Американская модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме

Мир потрясла невероятная новость — американская модель Мара Мартин покормила свою 5-месячную дочь грудью прямо на подиуме перед множеством зрителей и фотокамер репортеров. Кто-то счел поступок девушки очень смелым, а кто-то не смог или не захотел скрыть негодование и осуждение, ведь как ни крути, но кормление грудью — это довольно интимный момент.

Не секрет, что мир Запада давно и весьма активно ведет борьбу за права женщин и порой эта битва охватывает весьма пикантные аспекты жизни. Одним из которых, безусловно, является кормление ребенка грудью в общественных местах. В поддержку этой возможности известная американская модель Мара Мартин прошлась по подиуму, кормя дочь. Это невероятное событие имело место на модном показе купальников в Майами, состоявшемся буквально на днях.

Дефилируя по подиуму, Мара держала на руках свою 5-месячную дочь Арию, уши которой были предусмотрительно закрыты звуконепроницаемыми наушниками. На женщине красовался золотой купальник, одна лямка которого свободно свисала, обнажая грудь для ребенка. Малышка по примеру своей матери тоже была полураздета, появившись перед фотографами в одном лишь подгузнике. «Не могу поверить! Я со своей дочкой попала в заголовки всех СМИ за то, что делаю каждый день», — написала в своем микроблоге Мартин. В социальных сетях мнения пользователей традиционно разделились — одни хвалили модель за смелый поступок, другие обвинили ее в бесстыдстве и дешевом способе привлечь к себе дополнительное внимание.

«Жесть. Я не понимаю, для чего нам это видеть» «Женщины могут кормить грудью, когда угодно и где угодно! Это естественный процесс! Молодец Мара!» «Секс — это тоже естественно. Давайте совокупляться где хотим!» «Я поддерживаю наше право на кормление ребенка в общественных местах. Не понимаю в чем тут проблема для окружающих» «Молодец Мара! Спасибо тебе!» «Достойный уважения поступок» «Кормление ребенка — это прекрасно, но такая агитация мне не понятна» Отметим, что многие мировые звезды регулярно затрагивают тему кормления грудью. А в фэшн-индустрии тема материнства уже имела место на показе осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana в 2015 году. Модели тогда шли по подиуму беременными или же с маленькими детьми на руках.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 15 Июл 2018 в 7:38 PDT