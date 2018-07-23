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Пропавшую в Соликамске девочку нашли подъезде дома
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Пропавшую в Соликамске девочку нашли подъезде дома 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пропавшая в Соликамске четырёхлетняя девочка нашлась живой. Как сообщают знакомые семьи, девочка была в подъезде своего же дома.
«Девочку нашли. Всем спасибо большое!» — написала мама ребёнка в социальных сетях.
Напомним, сообщение о поисках появилось в социальных сетях около 20 часов 23 июля. Мама рассказала, что малышка гуляла во дворе дома вместе с бабушкой, но женщина потеряла её из виду. Родители обратились за помощью в полицию.
К поискам присоединились и волонтёры. В комментариях к сообщению о поисках они отписывались какие улицы города уже проверили.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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