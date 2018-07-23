Пропавшую в Соликамске девочку нашли подъезде дома

Пропавшая в Соликамске четырёхлетняя девочка нашлась живой. Как сообщают знакомые семьи, девочка была в подъезде своего же дома.

«Девочку нашли. Всем спасибо большое!» — написала мама ребёнка в социальных сетях.

Напомним, сообщение о поисках появилось в социальных сетях около 20 часов 23 июля. Мама рассказала, что малышка гуляла во дворе дома вместе с бабушкой, но женщина потеряла её из виду. Родители обратились за помощью в полицию.

К поискам присоединились и волонтёры. В комментариях к сообщению о поисках они отписывались какие улицы города уже проверили.