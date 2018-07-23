В Соликамске пропала четырёхлетняя девочка

В Соликамске идёт поиск четырёхлетнего ребёнка. Девочка с редким именем Аурелия потерялась вечером 23 июля. Как сообщает мама девочки, малышка гуляла во дворе вместе с бабушкой. Девочка бегала и в какой-то момент женщина потеряла её из вида.

Ребёнок пропал в Боровске в районе детской поликлиники. Девочка была одета в цветной короткий комбинезон на тонких лямках.

Родители обратились за помощью в отдел полиции.

По словам местных жителей, экипажи полицейских сейчас объезжают на машинах все детские площадки. К поискам присоединились родные и друзья семьи, а также простые неравнодушные местные жители.