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В Соликамске пропала четырёхлетняя девочка
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В Соликамске пропала четырёхлетняя девочка 

АиФ Пермь 32 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске идёт поиск четырёхлетнего ребёнка. Девочка с редким именем Аурелия потерялась вечером 23 июля. Как сообщает мама девочки, малышка гуляла во дворе вместе с бабушкой. Девочка бегала и в какой-то момент женщина потеряла её из вида.
Ребёнок пропал в Боровске в районе детской поликлиники. Девочка была одета в цветной короткий комбинезон на тонких лямках.
Родители обратились за помощью в отдел полиции.
По словам местных жителей, экипажи полицейских сейчас объезжают на машинах все детские площадки. К поискам присоединились родные и друзья семьи, а также простые неравнодушные местные жители.
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