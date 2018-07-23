Не верь, не бойся. Психологи — о том, как защитить ребенка от нападения

Эксперты рассказали порталу Москва 24 о том, как правильно донести до ребенка, что не стоит разговаривать с незнакомцами, и что делать, если посторонний человек пытается сблизиться.

Дети по своей природе любопытны и доверчивы, поэтому с ними нужно постоянно вести разъяснительную работу. При этом важно не просто говорить, но добиться диалога, чтобы удостовериться, что ребенок действительно понимает смысл беседы, отметила президент Фонда защиты детства, руководитель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович

Нужно продумать и обговорить все наиболее вероятные сценарии, подробно разобрать их с детьми. При этом эксперт обращает внимание, что детей нельзя пугать. Страх может вылиться в комплексы и фобии, которые разовьют неуверенность и в дальнейшем приведут к прямо противоположенному результату.

Психолог, научный сотрудник Центра психического здоровья РАМН Александр Федорович добавляет, что в этом вопросе недопустимы исключения и полумеры.

Также ни при каких обстоятельствах ребенок не должен разговаривать с незнакомцами на улице. Лучше, если он не будет отвечать даже на простые вопросы, а сразу прервет диалог. И, конечно, ребенок не должен верить ни единому слову незнакомого человека.

"Ведь злоумышленники никогда не говорят прямо о своих намерениях. Они всегда начинают исподволь, пытаются усыпить бдительность ребенка вопросами о том, как называется эта улица, как пройти в библиотеку и так далее", — подчеркнул психолог.

О том, как обезопасить ребенка на массовых мероприятиях, читайте в материале портала Москва 24. Такую работу нужно вести постоянно, и не только в семьях. Важно, чтобы эти вопросы регулярно поднимались в обществе, уверена Наталья Карпович.

"Поодиночке мы ничего не сделаем. Чтобы защитить детей от жестокого обращения, педофилии, нужна социальная реклама, которая бы полно и доступно раскрывала эту тему, давала необходимую информацию", — отметила президент Фонда защиты детства.

Александр Федорович добавил, что нужна не только теория, но и практика. Все полученные знания дети должны закрепить с помощью различных тренингов.

По его словам, такие «экзамены» необходимы, поскольку дети усваивают практику значительно лучше, чем теоретические знания. К тому же такой подход покажет слабые места в подготовке. Однако Федорович подчеркнул, что проводиться подобные испытания должны в мягкой форме, чтобы не оказать травмирующего воздействия на психику.

Корреспонденты телеканала Москва 24 проверили, легко ли взрослому увести с улицы чужого ребенка. Результаты эксперимента шокируют.