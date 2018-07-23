Можно все: 3 запрета, разрушающих ребенка каждый день

Кадр из фильма «Ползком от гангстеров»Можно все: 3 запрета, разрушающих ребенка каждый день1 Запрет самостоятельно одеваться

Часто мамы запрещают своим детям одеваться так, как они хотят. Мамам проще выложить одежду, чтобы ребенок оделся. И часто малыш не хочет этого делать. Особенно так бывает, когда ребенок уже подрос и имеет свое мнение.

На самом деле этот запрет разрушителен как для детско-родительских отношений, так и для психики малышей, которые становятся зависимыми от чужого мнения. По сути этот запрет — на творчество и свободу самовыражения.

5 вопросов, которые нужно задавать ребенку каждый день

В три года ребенку кажется, что только розовое — красиво. В 12 — нет других цветов, кроме черного. Так позволь ему самовыражаться так, как он хочет. Чтобы надевая очередную вещь, ребенок не чувствовал себя в ней, как будто она с чужого плеча. Ведь по сути дело не в одежде. А во внутреннем ощущении каждого человека, которое делает его уверенным в себе. Создай культуру выбора самостоятельного гардероба на каждый день, и радуйся тому, какой креативный у тебя малыш.

2 Запрет иметь свое мнение

Нам, как родителям, очень удобно, чтобы наше с ребенком мнение совпадало. Ведь несоответствие мнение приводит к раздорам и конфликтам. Но формировать в ребенке культуру иметь свое мнение — важнейшая задача каждой мамы, потому что только это помогает развивать в нем критическое мышление.

Только задумайся: самые большие открытия в мире делали люди, которые не поверили кому-то и которые осмелились высказать свое мнение и перепроверить его. Иметь свое мнение означает трезво смотреть на жизнь. Да, это неудобно и бывает некстати. Но самое лучшее, что ты можешь сделать для своего ребенка — это научить его думать и высказывать свое мнение.

3 Запрет на право быть собой

Быстрых детей мамы часто одергивают, чтобы они не бегали. Громких — чтобы не шумели. Тех, кто много говорит — просят помолчать. День за днем, не замечая того, такие мамы разрушают целостность человека.

6 ошибок, которые совершают даже самые хорошие мамы

Навешивая на ребенка ярлык «Ты слишком медленный» или «Ты слишком активный», то самое лучшее, что дано ребенку от природы, забирает у него родная мама. Ведь в будущем из медленного ребенка может получиться прекрасный специалист, который тщательно погрузится в работу, и только он сможет все сделать досконально и педантично. А быстрым сделать спортсмена невозможно никакими тренировками. Это свойства, с которыми рождаются. И если их культивировать, ребенок сможет себя реализовать и найти свое место в жизни. А разве не этого ты желаешь своему чаду?

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