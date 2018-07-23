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В ГКБ № 15 расскажут о дородовом периоде
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В ГКБ № 15 расскажут о дородовом периоде 

Управа района Вешняки 24 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
Женщин, которые в скором времени станут мамами, 25 июля приглашают на бесплатное занятие, которое пройдёт в роддоме Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. Мероприятие будет проведено в рамках «Школы материнства».
В ходе занятии будет рассмотрена тема «Образ жизни беременной женщины. Дородовый период».
Лектор объяснит будущим роженицам то, как влияют вредные привычки на организм во время беременности, расскажет им об особенностях гигиены в этот период. Так как многие, вынашивая ребёнка, набирают лишние килограммы, медик предложит женщинам рациональную диету, которая поможет поддержать здоровье мамы и малыша.
Отдельной частью мероприятия станет обсуждение дискомфортных состояний во время беременности и наиболее распространенных осложнений дородового периода. Женщины научатся правильно следить за своим состоянием.
Занятие начнётся в 10:00 по адресу: ул. Вешняковская, д. 23. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (495) 375-67-79.
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Женский форум
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