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Екатерина Климова показала редкое фото со всеми своими детьми
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Екатерина Климова показала редкое фото со всеми своими детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники актрисы назвали ее матерью-героиней.
Известная актриса и многодетная звездная мама Екатерина Климова порадовала поклонником новой фотографией со всеми своими детьми. На опубликованном фотоснимке знаменитость запечатлена с двумя дочками и двумя сыновьями.
Подмосковные вечера,
— подписала кадр актриса.
Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)
23 Июл 2018 в 10:35 PDT  Поклонники назвали Екатерину Климову матерью-героиней и отметили, что для матери четверых детей она прекрасно выглядит — чуть ли не старшей сестрой своих отпрысков.
Напомним, Екатерина Климова — четырежды мама. У актрисы есть дочь Елизавета (2002 года рождения) от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Во втором браке, с актером театра и кино Игорем Петренко, знаменитость в 2006 году родила сына Матвея, а в 2008 году — сына Корнея.
В 2015 году звезда вышла замуж за актера Гелу Месхи (до этого влюбленные некоторое время жили в фактическом браке). В том же году родилась дочь звездной пары, девочку назвали Белла.
К слову, совсем недавно в Сети активно обсуждали «разных» сыновей Екатерины Климовой.
Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)
7 Дек 2017 в 3:09 PST  Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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