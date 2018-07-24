Екатерина Климова показала редкое фото со всеми своими детьми

Поклонники актрисы назвали ее матерью-героиней.

Известная актриса и многодетная звездная мама Екатерина Климова порадовала поклонником новой фотографией со всеми своими детьми. На опубликованном фотоснимке знаменитость запечатлена с двумя дочками и двумя сыновьями.

Подмосковные вечера,

— подписала кадр актриса.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

23 Июл 2018 в 10:35 PDT Поклонники назвали Екатерину Климову матерью-героиней и отметили, что для матери четверых детей она прекрасно выглядит — чуть ли не старшей сестрой своих отпрысков.

Напомним, Екатерина Климова — четырежды мама. У актрисы есть дочь Елизавета (2002 года рождения) от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым . Во втором браке, с актером театра и кино Игорем Петренко , знаменитость в 2006 году родила сына Матвея, а в 2008 году — сына Корнея.

В 2015 году звезда вышла замуж за актера Гелу Месхи (до этого влюбленные некоторое время жили в фактическом браке). В том же году родилась дочь звездной пары, девочку назвали Белла.

К слову, совсем недавно в Сети активно обсуждали «разных» сыновей Екатерины Климовой.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

7 Дек 2017 в 3:09 PST Фото: Instagram

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