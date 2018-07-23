Мать-героиня: Климова показала всех своих детей

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Многодетная мама Екатерина Климова показала фото в эротичном платьеАктриса не перестает удивлять поклонниковЕкатерина Климова воспитывает четверых детей от разных браков: старшей Елизавете исполнилось шестнадцать, младшей Белле — три. Сыновьям Матвею и Корнею десять и двенадцать лет. Несмотря на многодетность, артистка успевает реализовываться в профессиональном плане. Екатерина востребована, она снимается в фильмах и играет в театре. В личной жизни у Климовой тоже полный порядок. 5 июня 2015 года Екатерина вышла замуж за актёра Гелу Месхи , с которым она некоторое время жила в фактическом браке. Избранник младше Климовой на восемь лет, но обоих это не смущает. Роман завязался на съемочной площадке, артист рассказывал, что сначала стеснялся партнершу, а потом пошел в атаку.

Сегодня на своей странице в микроблоге Климова выложила кадр с четырьмя детьми. Лиза уже ростом догнала маму. Девочка рассказывала, что счастлива, когда ее сравнивают со звездной родительницей — мамой она гордится. Кстати, сама Катерина — не из многодетной семьи, у нее есть сестра Виктория, с которой, как признавалась артистка, они разные, но общий язык всегда находили.

«Очень натуральное фото, и как же приятно на вас смотреть мама таких уже почти взрослых детей, а выглядит такой юной и непринуждённой», «Катюша это невероятно! Вы супер многодетная мамочка!», «Такие все чудесные! Мама— прелесть, сынули— красотули, старшая— красотка, а уж Бэлла… так вообще слов нет как хороша!», — написали восторженные отзывы о фотографии Климовой с детьми поклонники.

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