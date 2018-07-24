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Лазарев поздравил показавшую младенца Валерию с рождением сына
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Лазарев поздравил показавшую младенца Валерию с рождением сына 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Певица Валерия и ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировали загадочные фото с младенцем, и теперь их все поздравляют.
Портреты с грудничком супруги подписали хэштегом #невнук.
— написала Валерия. Подписчики уже привыкли, что пара любит младенцев и регулярно показывает в своих аккаунтах чужих детей, однако теперь огонь сомнений развел поп-исполнитель Сергей Лазарев, поздравивший пару в комментариях и пожелавший здоровья малышу.
На двоих у Валерии и Пригожина пятеро детей, однако общих пока нет. Поклонники предполагают, что супруги могли воспользоваться услугами суррогатной матери.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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