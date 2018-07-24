Лазарев поздравил показавшую младенца Валерию с рождением сына

Портреты с грудничком супруги подписали хэштегом #невнук.

— написала Валерия. Подписчики уже привыкли, что пара любит младенцев и регулярно показывает в своих аккаунтах чужих детей, однако теперь огонь сомнений развел поп-исполнитель Сергей Лазарев , поздравивший пару в комментариях и пожелавший здоровья малышу.

На двоих у Валерии и Пригожина пятеро детей, однако общих пока нет. Поклонники предполагают, что супруги могли воспользоваться услугами суррогатной матери.

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Фото:Instagram