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Сергей Лазарев случайно раскрыл тайну Валерии с младенцем
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Сергей Лазарев случайно раскрыл тайну Валерии с младенцем 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Молодой папа Сергей Лазарев поздравил Валерию с ребенком.
Фотография певицы Валерии с младенцем, опубликованная ею в блоге сегодня, вызвала немало пересудов в Сети. О том, кем приходится малыш самой артистке, ни она, ни ее супруг не сообщают. Тайну семьи случайно раскрыл Сергей Лазарев.
Молодой папа, который несколько лет назад обзавелся наследником при участии суррогатной матери, поздравил коллег:
Так как сама же Валерия написала, что малыш приходится ей не внуком, все решили, что это — сын певицы.
Поздравляем семью и ждем официальной информации.
Фото: instagram
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