В двухметровом провале на Нулевой продольной едва не погибла молодая семья с двумя младенцами

Вчерашний ливень в Волгограде едва не стал причиной настоящей трагедии. Возвращавшиеся после сильного дождя с двумя детьми домой молодые отец и мать неожиданно провалились в двухметровую яму, заполненную грязной водой. Молодых людей и их десятимесячных дочерей спасли люди из проезжавших мимо машин. Произошло это на пешеходной зоне вдоль Нулевой продольной магистрали, совсем рядом с новым музеем «Россия — Моя история».

Рост Александра около двух метров. Вчера в эту яму, полную воды, он ушел с головой

Ничего не предвещало неприятностей, когда Юлия и Александр Гойхфис вчера, 22 июля, решили прогуляться от своего дома, расположенного на улице Ростовской возле Волги. По словам Юлии, ни она, ни ее муж до этого еще не видели новую дорогу и музей. В солнечный день решили спуститься к Волге и посмотреть появившиеся благодаря ЧМ-2018 достопримечательности.

— Мы с мужем еще не были там, где отстроили новую дорогу, детские площадки рядом с музеем, — рассказала V1.ru молодая мама. — Когда поняли, что начинается дождь, решили спуститься к речпорту и переждать ливень там. Воды было очень много, местами по колено. Как только выглянуло солнце, мы решили подняться вверх к «Волжским парусам», откуда нас с детьми на машине должны были забрать друзья.

Молодые родители с коляской, в которой на момент происшествия находилась одна из десятимесячных дочерей (вторая девочка была на руках у мамы) пошли в сторону «Волжских парусов» по правой стороне. Яма показалась молодым людям на первый взгляд небольшой лужицей.

— Местами нам приходилось идти по щиколотку в воде. На пешеходной зоне ы увидели перед собой очередную небольшую лужицу. Еще подумали, что вот это, наверное, последняя, дальше уже будет сухо, — вспоминает Юлия. — Муж шел впереди с коляской, в который была пристегнута дочь, я со второй дочкой позади. Когда муж начал переходить через лужу, то почувствовал, что передние колеса коляски начали уходить под воду. Он подумал, что там грязь. Стал вытягивать коляску и в этот момент, видимо и начал рушиться асфальт, потому колеса коляски зацепили за края. Под асфальтом уже ничего не было. Только мутная и грязная вода.

По словам Юлии, она не сразу поняла, насколько глубокой оказалась яма. Поначалу хрупкая девушка с ребенком на руках пыталась вытянуть коляску. Но буквально через миг волгоградка поняла, что ее супруг уже с голвой ушел под воду, а коляска тоже начинает заполняться водой и тонуть. В следующее мгновение Юлия и сама оказалась в воде.

— Я махала руками, пыталась ухватиться хоть за что-нибудь. Кричала изо всех сил в сторону проезжавших машин. Люди просто даже не сразу поняли, что произошло. Дочь, которая была у меня на руках, я положила на асфальт и начала вытягивать коляску, в которой была вторая. К этому моменту вода уже была моей девочке по шею. Мужа в тот момент на поверхности я вообще не видел.

По словам Юлии Гойхфис, из проезжавших мимо машин им на помощь бросились люди.

— Я увидела, что мою дочь с асфальта подняла незнакомая женщина, и я успокоилась. Останавливалось все больше и больше машин. Люди выбегали к нам на помощь, даже не доехав до места. Быстро помогли выбраться и мне, и мне мужу.

Волгоградка, пережившая страх за своих детей, уверена, что дочь, находившуюся в коляске, спасли ремни, которыми она была пристегнута.

— Если бы она просто лежала на своем месте, то нырнула бы в воду, и мы бы ее не спасли. Сейчас даже подумать страшно, что я могла потерять своих детей. Сегодня дети себя чувствуют хорошо. Хорошо кушали и спали. Завтра мы собираемся пойти к педиатру, чтобы сдать анализы и проверить самочувствие детей.

О том, чтобы обращаться в суд, молодые родители пока не думают. Сегодня они радуются тому, то просто остались живы.

— Сегодня яму, в которую мы вчера провалились, засыпали землей. Но где гарантия, что ее опять не размоет во время дождя? — спрашивает Юлия.