В Волгограде начали проверку после ЧП с семьей, провалившейся в яму с водой

ВОЛГОГРАД, 25 июл — РИА Новости Светлана Самсонова . В Волгограде прокуратура начала проверку по факту ЧП с супругами Юлией и Александром Гойхфис и их детьми, которые провалились в яму с водой на дороге после ливня, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Волгоградской области.

"Прокуратура Волгограда начала проверку по заявлению супругов Гойхфис, в котором они потребовали найти виновных и привлечь их к ответственности", — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в воскресенье 22 июля в Волгограде. Юлия и Александр Гойхфис отправились на прогулку со своими десятимесячными дочками-двойняшками. Семья спустилась на набережную, к новому парку возле интерактивного музея «Россия. Моя история», где часто гуляют с детьми местные жители. Начался сильный ливень, молодые люди переждали его в речном порту и отправились обратно домой.

"После дождя затопило дороги, мы не могли вызвать такси и договорились с друзьями, что они нас подберут. Мы пошли по тротуару, по которому спускались к Волге (до дождя он был в порядке). Воды — по щиколотку. Впереди была, как нам показалась небольшая лужа, а потом в горку — сухая дорожка", — рассказала РИА Новости Юлия Гойхфис.

По словам молодой женщины, ее муж шел впереди с коляской, где лежала одна дочка, вторую Юлия держала на руках.

"Я увидела, что мой муж вдруг пропал под водой, а коляска начинает наполняться водой, еще чуть-чуть и ребенок начнет захлебываться. Я положила дочку, которую держала на руках, в лужу и стала тянуть коляску. Сама чуть не ушла под воду, еле уцепилась руками за обломки асфальта. Я звала на помощь, но было шумно от машин и воды", — сказала она.

На крики о помощи сбежались люди, кто-то вытащил Александра из ямы с водой, другие помогли из нее выбраться Юле с дочкой. Незнакомая женщина подняла с мокрого асфальта второго ребенка.

"Физически чувствуем себя нормально. У меня только руки все в ссадинах, но сильно испугались за детей. Мы на следующий день ходили посмотреть на яму, куда провалились. Там были трубы, возможно, какую-то прорвало, да еще из ливневки вода скопилась, вот тротуар и не выдержал", — рассказала Юлия.

Помимо обращения в прокуратуру с заявлением, семья прошла судмедэкспертизу, документально зафиксировав ушибы и синяки. А дочкам, по словам Гойхфис, потребовалась помощь педиатра.

РИА Новости не располагает комментарием городских и областных властей.

В Волгограде 18 июля был снят режим ЧС из-за ливня, который обрушился на город 15 июля, тогда выпала почти двухмесячная норма осадков — 70 мм. Пострадала городская инфраструктура, произошел размыв грунта на склонах, в том числе и стадиона «Волгоград Арена». Также сильный дождь прошел в городе 22 июля, тогда выпало 50 миллиметров осадков.