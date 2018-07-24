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В Волгограде шестилетняя девочка провалилась в дорожную яму
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В Волгограде шестилетняя девочка провалилась в дорожную яму 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда во дворе многоквартирного дома № 19 по улице Советской с каждым днём растущая яма по вечерам «ловит» горожан.
После дождей ухабина наполнилась водой и в неё частенько попадают волгоградцы
Как рассказала V1.ru пенсионерка Светлана Осторева жертвой прошлогоднего дорожного ремонта стала её шестилетняя внучка Оксана.
— Эта яма начала появляться, когда осенью прошлого года дорожники положили новый асфальт. Вначале появилась небольшая ухабина, а потом она разрасталась. Заделывать её никто не собирался и в неё периодически попадают гуляющие волгоградцы, — говорит Светлана Осторева. — Вроде бы рядом находятся рестораны, сделали дорожки, поддерживают порядок. Но закрыть её хотя бы люком никто не может. Я инвалид второй группы и сама это сделать не в состоянии.
Маленькая Оксана шла к бабушке и не заметила во дворе яму-ловушку.
— Она упала и начала кричать. Сильно стесала и повредила коленку. Хорошо, что ещё так отделалась. Бывали случаи посерьёзнее, — поделилась пенсионерка.
«Ямка» разрослась до размера канализационного люка
Заделывать злополучный провал асфальта никто не спешит.
— Сегодня её огородили со всех сторон стойками. Обнесли ограждение красной лентой. Теперь хотя бы в яму не упадёшь, — радуется женщина. — Но заделывать её не стали. Рядом с ограждением лежит люк.
Судится с управляющей компанией пенсионерка не собирается.
— Такое вокруг сплошь и рядом. Только нервы потратишь. Но неужели нельзя было сразу отремонтировать дорогу, а не ждать, когда пострадают и дети и взрослые?! — недоумевает Светлана Осторева.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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