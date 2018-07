Почему в школах плохо учат английскому языку: 5 ошибок системы

Почему мы учим иностранный язык 10 лет, а на выходе знаем только My name is Boris и London is the capital of Great Britain? Отвечаем.

Школьное образование рассчитано на 11 лет. За это время ученик должен получить минимальный набор знаний и навыков, необходимых для дальнейшей жизни. Это в идеале!

А в реальной жизни школа, кажется, давно уже не справляется со своими функциями. Иначе родителям бы не пришлось нанимать репетиторов по всем предметам, которые хоть как-то пригодятся ребенку в будущем. В частности, это касается и английского языка. Мало кто способен, пользуясь одним лишь школьным курсом знаний, легко общаться с иностранцами, смотреть фильмы в оригинале или читать англоязычные сайты.

Преподаватели онлайн-школы английского языка EnglishDom рассказали, почему так происходит.

Теория без практики

Огромная проблема школы в том, что материал подается очень сухо. Хорошо, если попадется увлеченный преподаватель, который сумеет объяснить правила на тех примерах, которые действительно интересны школьникам, — с помощью современных песен, мемов, сериалов и так далее. Но такое бывает нечасто.

А бесконечные таблицы и упражнения даже взрослых вгонят в тоску.

А уж детей и вовсе трудно убедить в том, что это важная информация, на которую они должны тратить свое время. И, положа руку на сердце, они правы.

Заниматься нужно тем, что приносит удовольствие, и что действительно хочется делать. Подход «Заниматься через силу, потому что когда-нибудь пригодится», уже давно признан неэффективным. А вот искренняя заинтересованность дает гораздо более высокие результаты. И современной школе стоило бы это учесть.

В школе не учат учиться

Большая часть школьной программы основана на зубрежке. А это далеко не самый эффективный способ запоминания информации.

Английский язык очень логичен. В некоторых вещах он похож на математику. И это так красиво!

Если донести до ребенка, что грамматика английского языка работает по понятным, осмысленным законам, то ему будет гораздо проще экспериментировать с языком и составлять свои собственные конструкции, а не только повторять то, что он зазубрил.

Кроме того, большое количество информации сейчас можно найти в интернете. Но проблема в том, что ее очень много и можно потеряться.

Было бы здорово, если бы школа помогала отличать качественные материалы от посредственных и тренировала навыки быстрого поиска нужной информации.

Подготовка к ЕГЭ подменяет собой занятия по школьной программе

Для того чтобы освоение языка было эффективным, нужно сначала поставить цель, для которой все и затевается.

К сожалению, в школе крайне редко ставят задачу научить бегло читать или легко общаться на английском языке.

Как правило, учителя заинтересованы только в одном — в высоких баллах на экзамене. А подготовка к прохождению тестов — это вещь специфическая. И она очень далека от тех методик, которые могут научить живому, реальному языку.

Именно поэтому отличники часто двух слов связать не могут, а двоечники, все свободное время проводящие в какой-нибудь онлайн-игре вроде World of Tanks, с легкостью объясняются, пусть на не слишком правильном, зато понятном английском.

Система заточена на выискивание ошибок

Это очень печальная практика, исторически сложившаяся в нашей стране. Проблема не в самих ошибках. Их, конечно же, надо разбирать и исправлять.

Но почему-то в нашей культуре это воспринимается не как нормальная часть рабочего процесса, а как что-то постыдное.

В результате этого школьники чувствуют ужасное давление и из-за страха быть высмеянными или наказанными предпочитают вовсе ничего не делать.

Легко ли после такого прессинга начать разговаривать на английском и делать первые шаги, понимая, что они не будут идеальными? В то же время успехи считаются само собой разумеющимися, и отмечают их редко. Считается, что хвалить нужно за что-то выдающееся. А если просто стало чуть лучше, чем было, то это не такой уж и повод для теплых слов. К сожалению, многие люди, вырастая, продолжают относиться к себе так же и буквально душат себя перфекционизмом, который, как горизонт, никогда не достижим.

Учителя не учитывают особенности детей

Для многих школа ассоциируется с причесыванием под одну гребенку. И во многом это действительно так.

Например, далеко не всегда учитывается разница между визуалами и аудиалами. То есть теми, кому нужно прочитать информацию, чтобы ее запомнить, и теми, кто воспринимает новые знания только на слух. Не всегда принимается в расчет и скорость работы у разных детей. Кто-то все схватывает на лету, но при этом может делать ошибки от спешки и невнимательности, а кто-то долго собирается с мыслями, делает все обстоятельно, зато на совесть.

Конечно, трудно обеспечить индивидуальный подход, когда в классе 25-30 человек.

Однако часто ребенок начинает отставать вовсе не потому, что он глуп, а потому что ему не подходит тот способ подачи информации, которым пользуется учитель.

Разумеется, школа школе рознь. Встречаются чудесные педагоги, которые искренне пытаются найти подход к каждому ребенку и сделать свои занятия как можно более интересными и продуктивными. Но, как правило, это происходит вопреки, а не благодаря той системе, которая сложилась в государственном российском образовании.

Очень хочется, чтобы ситуация изменилась к лучшему и школы начали внедрять те эффективные и современные методики, которыми уже давно пользуются частные преподаватели.