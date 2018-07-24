В Комсомольске малыш выпал с 9 этажа и остался жив

В Комсомольске-на-Амуре за жизнь двухлетнего мальчика борются местные врачи. Накануне ребёнок выпал с 9 этажа. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в администрации города.

— Инцидент произошёл в доме № 14 по Дворцовому переулку в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Семья благополучная. Кроме выпавшего из окна 9 этажа мальчика воспитывают девочку. На какой-то момент родители оставили младшего ребёнка без внимания. Он залез на подоконник и опёрся на москитную сетку, она не выдержала нагрузки, — поделился информацией руководитель пресс-службы мэрии Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Возможно, именно сетка помогла малышу спланировать, благодаря чему он остался жив. Ребёнок с тяжёлыми травмами находится в больнице.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что большинство случаев падения детей из окон в прошлые годы происходили именно в Комсомольске-на-Амуре. И хотя статистика говорит о снижении количества подобных инцидентов, но в этом сезоне в Городе Юности из окон выпали уже 4 ребёнка, двое из которых погибли.

Причинами подобных несчастных случаев становится родительский недогляд. При этом предприниматель из Хабаровска Виталий Синчук, думая о безопасности своего ребёнка, разработал специальный защитный каркас. Он делает москитную сетку прочнее и позволяет выдержать вес не только ребёнка, но даже взрослого человека.