В Комсомольске-на-Амуре мальчик выжил после падения с девятого этажа

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости . Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и остался жив, сообщает СУСК по региону.

"Мальчик 2016 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. В момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате. При падении мальчик получил травмы, доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно.

"После падения ребенка из окна следствием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает следственное управление.