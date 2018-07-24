Ещё
В Комсомольске-на-Амуре мальчик выжил после падения с девятого этажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Комсомольске-на-Амуре мальчик выжил после падения с девятого этажа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и остался жив, сообщает СУСК по региону.
"Мальчик 2016 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. В момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате. При падении мальчик получил травмы, доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно.
"После падения ребенка из окна следствием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает следственное управление.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева шокировала поклонников вульгарным образом6
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле68
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета3
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых2
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь8
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение