Что случается, когда папы остаются с детьми наедине — прикольное видео

Видео с отцами и их детьми очень популярны в интернете и могут как рассмешить пользователей сети, так и удивить, заставляя позавидовать

На этом видео можно увидеть и четырехлетних скейтбордистов, которых отцы учат балансировать, и упражняющихся вместе с отцами малышей. Некоторые детки скачут вместе с папами на скакалке, другие — поднимают штангу.

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Однако повторять за папой и чему-то учиться хотят не только будущие мужчины, но и маленькие леди. Им ведь тоже все это интересно. А папы, чтобы их поддержать, делают даже то, что не умеют — например сальто.

К слову о них — один отец заснял весь процесс того, как его маленький сын учился делать сальто. Сначала он падал с опорой на руки, но постепенно начал показывать лучшие результаты. На вид ему лет пять, но он уже может делать чистое сальто и приземляться на ноги.

На этом видео можно увидеть, как отцы и дети катаются по волнам на досках, отжимаются, упражняются в залах, занимаются акробатикой и многое другое!