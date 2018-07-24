«Это же негигиенично»: обнаженная Тесс Холлидей принимает ванну вместе с сыном

32-летняя модель plus-size Тесс Холлидей, несмотря на значительный вес — 155 килограммов, совершенно не стесняется своего тела и неоднократно демонстрировала его не только в купальниках или нижнем белье, но и вовсе без оного. К подобным снимкам люди, наблюдающие за карьерой и жизнью модели, уже привыкли, но ее обнаженное фото в ванной в компании сына вызвало крайнее возмущение.

Не так давно Тесс приняла участие в очередной фотосессии, снявшись для журнала SELF в обнаженном виде. Снимок хоть и стал предметом широкого обсуждения и горячих дискуссий между сторонниками и противниками лишнего веса, в целом был воспринят общественностью скорее благожелательно. И это не удивляет — у Холлидей более полутора миллионов подписчиков только в социальной сети Инстаграм. Однако еще один снимок, на котором модель вновь предстала обнаженной, вызвал уже не споры, а единодушное возмущение, а все из-за того, что на этот раз разделась Тесс в компании своего младшего сына, которому в июне исполнилось уже 2 года.

На фото обнаженная Тесс Холлидей лежит в ванной, демонстрируя неплохую для своей комплекции растяжку, а рядом с ней в воде находится малыш Боуи, занятый своими игрушками. Именно то, что женщина позволила себе предстать совершенно голой в присутствии уже не такого и маленького ребенка, да еще и мальчика, крайне возмутило публику, которая считает подобное недопустимым. «Неприятное фото!С ребёнком в ванне?!Противно! А без ребёнка никак изогнуться у неё не получалось, видимо» «Я считаю не хорошо перед своими детьми обнажаться. А мыться, вместе со своим ребёнком, и тем более голой! Это мерзко» «Изгибалась бы хоть где, но не с малышом в ванной. Ага, вот вот нога сорвется и ребенок улетит» «Так и появляются детские психологические травмы. Для нормального психосексуального развития ребёнка, в особенно мальчика, так делать не стоит» «Это же негигиенично. Неприлично. Тем более с мальчиком. Мозг где у модели и у фотографа. Тоже мне „высокое искусство“ „Ну что за мода пошла, в голом виде сниматься и привлекать маленьких детей и выкладывать на всеобщее обозрение, это не норма, поймите вы наконец, люди“ При этом, как ни странно, фигура Тесс практически не обсуждалась, хотя при виде любого другого подобного снимка это происходит в первую очередь. Особенно людей удивляет контраст между ее крупным телом и изящным лицом.

Недавно рассуждения Тесс о женской красоте и привлекательности женского тела вызвали недоумение среди множества людей. Холлидей заявила, что хочет видеть в СМИ больше таких сексуальных тел, как у нее, но поддержки среди обычных людей не нашла.