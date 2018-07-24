Оренбуржец заманил к себе 8-летнюю девочку и пытался совершить преступление

В Оренбурге расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летнего рецидивиста по факту совершения особо тяжком преступлении в отношении малолетней девочки.

Мама школьницы поручила ей вынести мусор и спустя непродолжительное время начала поиски ребенка, когда ее дочка не вернулась домой. Девочку удалось найти в квартире в соседнем подъезде. Туда ее позвал сосед, которого она знала, посмотреть щенка. Фигурант дела пытался скрыться, но был задержан правоохранителями, которых вызвали родители девочки. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК региона подчеркнули, что благодаря своевременным действиям родителей удалось избежать совершения ряда преступлений в отношении их малолетней дочери и предотвратить неблагоприятные последствия.

О любых фактах нахождения детей в опасной ситуации нужно сообщать по телефонам дежурной службы следственного управления: +7 (922) 828-76-02, телефон доверия: 8 (3532) 34-36-26. Абоненты сотовой связи имеют дополнительную возможность позвонить по телефонной линии «Ребенок в опасности» — 123 (для города).