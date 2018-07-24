Зеркало нашей жизни

В преклонном возрасте люди нередко выражают недовольство нравами, манерами, культурным уровнем детей и молодежи.

Кто-то скажет, что проблема эта относится к числу вечных. Во все времена пожилые ворчали на подрастающие поколения и говорили: «Вот в наше время…». С этим нельзя не согласиться, но вместе с тем надо признать, что раздражающие привычки молодых в значительной степени сформированы самими критикующими.

Если мы хотим, например, видеть чистоту на улицах, в лесах и парках, у рек и озер, то мы должны сами ее беречь: не оставлять после себя мусор, не кидать где попало бумажки, фантики, упаковки и к этому же приучать детей. Если же мы сами позволяем себе не убирать за собой, то кто же будет виноват, что наши дети и внуки последуют нашему примеру. Подобных примеров не перечесть.

Летним днем по шоссе едет машина. В ней сидят двое детей школьного возраста, их родители и бабушка лет семидесяти. Вдруг приоткрывается окно, и из него летит обертка от мороженого. Кто выбросил? Думаю, почти все решили бы, что это сделали дети. Нет, не дети. Бабушка съела мороженое, держать в руках бумажку до приезда ей не хотелось, про пакет для мусора она заранее не подумала и нашла легкий выход: отправить бумажку в окно. «Ты что, так нельзя», — удивленно выдохнули дети и родители почти хором.

Но, увы, негативный пример уже закрепился в детском сознании. Причем неправильно себя повел не чужой человек, поступок которого можно было бы осудить. Поведение родного, любимого, авторитетного для них человека дети обязательно усвоят как подобающее, даже если это поведение неодобрительное. А потом та же бабушка будет возмущаться мусором на обочинах дорог, на улицах, во дворах…

Молодой мужчина везет снегокат, на котором сидит его трехлетний сын. Рядом идет жена. У детской поликлиники они останавливаются, и мужчина, громко матерясь через каждые несколько слов, начинает что-то рассказывать жене и ребенку. Присутствие идущих в поликлинику людей и случайных прохожих его ничуть не смущает. Кроме нецензурных слов в его речи множество бранных выражений, которые он, вероятно, считает вполне допустимыми. А рядом находится и все слышит его маленький ребенок.

Надо ли удивляться, что подросшие дети таких родителей считают грубые и непристойные слова и выражения вполне допустимыми, не стесняются их использовать в присутствии родных и в окружении посторонних людей, не задумываясь, что оскорбляют их достоинство, травмируют свои и чужие души. «Мы не ругаемся, просто так разговариваем», — отвечают на замечания не только мальчики, но и девочки…

Нетрезвая мать зашла вместе с двумя малолетними сыновьями в дальний угол соседского огорода, взяв с собой большую кружку, чтобы собрать малину с чужих кустов. Хозяева оказались недалеко и подошли напомнить, что никого к себе за малиной не приглашали. Женщина заплетающимся языком стала им перечить, упрекать в жадности, ведь она собирается нарвать всего одну кружку («Это же немного, разве вам жалко для детей?»), а мальчики начали подыскивать на земле что-нибудь подходящее, что можно кинуть в хозяев, которых восприняли как явных противников… А ведь, если спросить даже сильно пьющую мать, желает ли она, чтобы ее дети выросли ворами и считали грабеж нормой, то ответ будет отрицательным.

Родители регулярно приносят младенца к Святой Чаше, а сами никогда не причащаются. Спустя годы они приводят ребенка в воскресную школу, а сами избегают малейшего духовного подвига, даже за Литургией помолиться им некогда. Дома в жизни своей семьи ребенок не находит исполнения евангельских законов, о которых он узнает в воскресной школе…

Священники по опыту пастырской службы знают, что из таких детей вырастают равнодушные к вере люди, привычно оправдывающие свою безнравственность. Повзрослев, в самостоятельной жизни они, подобно родителям, относятся к Церкви сугубо прагматически и точно так же, в свою очередь, растят своих детей. Кто же будет молиться за этот род? Еще святитель Иоанн Златоуст грозно предупреждал: «Нет нам извинения, когда дети у нас развратны».

Зачем же мы сами своими действиями, своим примером учим детей двуличности, нездоровому образу жизни, дурному поведению, хамскому отношению к окружающим и тому подобному? Понимаем ли, что будущие беды и проблемы создаем себе сами? Народная мудрость гласит: не воспитывайте детей, воспитывайте себя, все равно ваши дети будут похожи на вас.

В преклонном возрасте мы увидим отражение собственной жизни в привычках и нравах своих потомков. Как же будет отрадно найти в них добродетели, основанные на евангельской любви к Богу и ближним. Не случайно преподобный Ефрем Сирин признавал блаженными людей, которые воспитали своих детей благоугодными Богу.