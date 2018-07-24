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Абрамова выбрала странное имя для дочери
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Абрамова выбрала странное имя для дочери 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Светлана Абрамова — теперь самая счастливая девушка. На днях ведущая популярного телепроекта «На 10 лет моложе» стала мамой и накануне представила первенца. Правда, имя для дочери Светлана выбрала не самое обычное.
Вчера ведущая опубликовала в Insta снимок малышки (но личико, как многие мамы, предпочла прикрыть) и сообщила, что девочку зовут Николь. Поклонники активной поздравляют счастливых родителей и судя по постам Абрамовой опубликованной ранее, ее супруг Антон в восторге.
Публикация от Светлана Абрамова (@sveta_abramova)
22 Июл 2018 в 6:23 PDT  С Антоном Ларсеном, специалистом по ядерной физике ведущая сочеталась браком в прошлом году, свадьбу проводили в Барвихе. До бракосочетания влюбленные жили вместе два года. Молодые люди случайно познакомились кафе и по словам Абрамовой любовь у них была с первого взгляда.
Неделю назад Светлана сообщила, что она и муж к появлению наследницы полностью готовы, приобрели все необходимое и даже решили повесить в доме побольше совместных фотографий: «В ожидании третьего малыша в нашей семье, третьего, потому что первые — мы с Антоном, так уж мы обращаемся друг к другу… очень часто и уже очень давно».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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