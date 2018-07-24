Ведущая шоу «На 10 лет моложе» впервые стала мамой

Накануне телеведущая Светлана Абрамова впервые стала мамой. О радостном событии девушка сообщила сама в своем микроблоге. Она опубликовала первые фото из роддома, на которых видно голову новорожденного ребенка. Светлана не стала скрывать имя ребенка.

«Моя Николь», — коротко подписала трогательный снимок Светлана. Поклонники поздравляют ведущую с рождением дочери в комментариях и желают новоиспеченной маме и девочке здоровья и сил.

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Светлана Абрамова: «Муж встречает меня после работы, даже если съемки заканчиваются ночью»Популярная телеведущая, в прошлом году вышедшая замуж, раскрыла секреты семейной жизни. Напомним, что летом прошлого года Светлана вышла замуж за своего возлюбленного Антона Ларсена . Свадебная церемония состоялась в подмосковном отеле Barvikha в кругу близких друзей. В скором времени Абрамова сообщила о том, что находится в положении. Телеведущая скрывала беременность лишь первое время, но когда живот стал сильно заметен, будущая мама стала активно рассказывать поклонникам о своем состоянии и эмоциях.

Абрамова отмечает, что беременность прошла довольно спокойно, знаменитость хорошо себя чувствовала. Незадолго до родов Светлана и ее супруг купили все необходимые вещи для ребенка и были полностью готовы к встрече с дочерью.