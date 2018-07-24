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Родителей хотят вознаграждать за проведение вакцинации детей
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Родителей хотят вознаграждать за проведение вакцинации детей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Совете Федерации поступило предложение принять стимулирующие меры для родителей, проводящих вакцинацию своих детей. Поощрение будет представлять из себя, например, санаторно-курортное лечение для ребёнка и родителей. Об этом сообщает Российская газета.
Инициатиаву подала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Это связано с тем, что в России в два раза выросло количество детей, заболевших коклюшем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит в том числе из-за того, что многие родители отказываются прививать их. По статистическим данным, такую политику принимают около трети всех семей.
"Заставить мы их не можем, это дело добровольное, — поясняет главный врач Выборгской детской городской больницы Людмила Андреева. — Можем лишь напомнить, что родители здесь берут на себя очень большую ответственность за здоровье своих детей. Ведь надо понимать, что несделанная прививка может очень сильно навредить развивающемуся организму и даже привести к инвалидности ребенка".
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