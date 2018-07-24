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Do you speak English: проводим каникулы с пользой
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Do you speak English: проводим каникулы с пользой 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Половина лета позади, сезон отпусков в разгаре, и для многих родителей поездка за рубеж — еще и лишний повод заставить ребенка засесть за учебник английского. При этом многие взрослые совершают ряд типичных ошибок, которые сводят на нет все их усилия. Что же это за ошибки и как их избежать?
Ошибка № 1. Напирать на то, что английский пригодится ребенку в будущем
«Учи английский! Стыдно не уметь общаться свободно! Практикуйся, чтобы потом сдать экзамен на пятерку, поступить в институт, освоить денежную профессию и устроиться на хорошую работу!». Почти каждый ребенок регулярно слышит от родителей нечто подобное.
Казалось бы, аргументы железобетонные, но они зачастую не работают, и вот почему: карьера, статус, конечно, волнуют подростка, который в силу характерных для его возраста проявлений устремлен в будущее. Но, по мнению психолога Лидии Божович, это будущее для подростка пока очень туманно, а значит, не мотивирует делать что-то здесь и сейчас. В то же время конфликты в семье часто возникают не из-за английского как такового, а из-за того, что картины взрослой жизни, нарисованные родителями для ребенка и им самим, не совпадают.
Как исправить ситуацию
Подросток гораздо быстрее и спокойнее примет аргументы в пользу изучения английского, если они будут вписаны в его собственные представления о будущем.
Поэтому для начала стоит спросить у ребенка, кем он себя видит во взрослой жизни, какой путь для себя наметил (вполне может оказаться, что ребенок еще и сам не знает, и это, в общем, нормально)
Ошибка № 2. Давить авторитетом
Подростковый возраст — «эпоха» увлечений, которые, как правило, отнимают много сил и времени и при этом никак не связаны с учебой. Редкий родитель способен смириться с этой ситуацией, поэтому в ход идут контроль, принуждение и даже угрозы.
Такое поведение взрослых, по наблюдениям психолога Людмилы Петрановской, дает эффект, обратный ожидаемому: подросток начинает бунтовать. Он может сопротивляться активно, скандаля и демонстративно прогуливая, или пассивно, лежа на диване или играя ночи напролет в компьютерные игры.
По мнению Петрановской, все эти действия — естественное проявление механизма защиты. Школьник чувствует, что не готов взвалить на собственные плечи груз высоких ожиданий, и сопротивляется как умеет.
Как исправить ситуацию
Устраниться. Для обеспокоенных мам и пап это настоящее испытание, однако, как показывает практика, подобная тактика работает лучше всего.
В норме подростки уже понимают, что несут ответственность за свои поступки. Возможность действовать самостоятельно и самому разбираться с последствиями принятых решений дает результаты гораздо быстрее, чем уговоры и крики.
Если ребенок не жалует учебники и не расстается со смартфоном, что само по себе явление сейчас довольно распространенное, обратите его внимание на приложение «МТС English». Здесь есть видео, конспекты, словари и даже игры для самых разных уровней, а еще программа сама напоминает, когда пройденный материал пора повторять. Заполучить репетитора, который всегда рядом, можно здесь.
Ошибка № 3. Ставить перед учеником ложную цель
Настаивать на том, чтобы ребенок «выучил английский», и даже поддерживать его самого в этом стремлении — заведомо проигрышная тактика. Потому что такая цель слишком неконкретна и в принципе не может быть достигнута, считает психолог, переводчик с английского и немецкого языков, руководитель проектов EnglishSpeakingClass и English for psychologists Лилия Азизова. Как определить, человек уже выучил язык или еще нет? Всегда можно найти тест, с которым он не справится.
К слову, можно составить тест по английскому, который завалит и носитель языка. Потому что любой язык — и английский не исключение — живая, постоянно развивающаяся и расширяющаяся система. Каждый день в английском появляется больше десятка новых слов, а значит, завершить его изучение никогда не получится.
Как исправить ситуацию
Сформулировать цель правильно. В этом отлично поможет система SMART, которую широко применяют для оценки целей и постановки задач. Суть техники в том, чтобы обозначенная цель оказалась конкретной, измеримой, актуальной и достигаемой за определенное время. Например, не выучить английский, а сносно и без запинки объясняться в магазинах или синхронно переводить речь экскурсовода, если на отдыхе вы едете куда-то всей семьей.
А может к репетитору?
Дополнительные занятия с квалифицированными учителями, безусловно, помогают школьнику. Однако репетитор — не панацея; важно, чтобы ребенок сам хотел заниматься, а педагог заслуживал доверия и при этом понимал, какие цели вы перед ним ставите.
Хорошим решением также являются языковые курсы для ребенка в надежной онлайн-школе, которая гарантирует высокую квалификацию преподавателей и снимает с родителей груз ответственности за «качество» репетитора.
Занятия именно в онлайн-школе, где используются современные технологии и адаптивный подход к обучению, могут стать оптимальным вариантом еще и в том случае, если ребенок отстает по английскому из-за отсутствия интереса к предмету.
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