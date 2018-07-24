В Красноярском крае полицейские разыскали двух пропавших девочек

Сегодня утром в дежурную часть МО МВД России «Шарыповский» поступило сообщение о пропаже в селе Темра двух девочек в возрасте 8 и 10 лет, которые вечером не вернулись с прогулки. Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, созданы группы, в которые вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции. В ходе поисков сотрудники полиции в течение часа обнаружили несовершеннолетних на территории села в детском шалаше. Как пояснили девочки, они смастерили его сами и переночевали в нем.

Дети переданы семьям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства, выясняют причины, которые могли повлиять на решение несовершеннолетних уйти из дома и проводят с родителями и школьницами профилактическую работу, решается вопрос о поставке семей на учет.