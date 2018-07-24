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В Красноярском крае полицейские разыскали двух пропавших девочек
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В Красноярском крае полицейские разыскали двух пропавших девочек 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Сегодня утром в дежурную часть МО МВД России «Шарыповский» поступило сообщение о пропаже в селе Темра двух девочек в возрасте 8 и 10 лет, которые вечером не вернулись с прогулки. Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, созданы группы, в которые вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции. В ходе поисков сотрудники полиции в течение часа обнаружили несовершеннолетних на территории села в детском шалаше. Как пояснили девочки, они смастерили его сами и переночевали в нем.
Дети переданы семьям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства, выясняют причины, которые могли повлиять на решение несовершеннолетних уйти из дома и проводят с родителями и школьницами профилактическую работу, решается вопрос о поставке семей на учет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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