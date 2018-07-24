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Пенсионерку, скинувшую с балкона пятилетнюю девочку, признали вменяемой
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Пенсионерку, скинувшую с балкона пятилетнюю девочку, признали вменяемой 

Волга Ньюс 41 минуту назад
Эксперты признали полностью вменяемой 69-летнюю жительницу пос. Мехзавод, которая скинула с балкона оставленную под ее присмотром пятилетнюю девочку, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Самарской области.
Напомним, инцидент произошел 21 июня около 21:00. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пожилая женщина у себя дома нанесла девочке множественные удары по голове, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона на третьем этаже.
На помощь ребенку тут же бросились очевидцы случившегося. Буквально через несколько минут на место ЧП приехали медики, которые госпитализировали малышку в реанимацию педиатрии больницы Середавина. Совершившая преступление пожилая женщина была задержана.
На допросе женщина свои методы воспитания списала на «белую горячку». Якобы, пожилая тетя ребенка весь день смотрела мистические передачи, поэтому ей вдруг померещилось, что в ребенке сидит черт. Пьяная пенсионерка набрасывалась на малышку с ножом и молотком, думая, что изгоняет нечисть.
Жительницу Красноглинского района подозревают в покушении на убийство, суд оставил ее под стражей на два месяца, пока будет идти следствие.
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Женский форум
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