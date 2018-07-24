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В Оренбурге правоохранители задержали педофила и спасли ребенка
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В Оренбурге правоохранители задержали педофила и спасли ребенка 

ProOren 20 минут назад
Фото: ProOren
Накануне сотрудники правоохранительных органов предотвратили трагедию. Уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления по отношению к 8-летнему ребенку расследует СК по Оренбургской области.
В ведомстве поясняют, что в злополучный день мама попросила дочку вынести мусор. Домой ребенок не вернулся. Спустя некоторое время женщина забила тревогу и организовала поиски. Девочку нашли в соседнем подъезде, в квартиры мужчины. Злоумышленник заманил ребенка к себе, пообещав показать ей щенка. Доверившись соседу, девочка пошла с ним. Когда их обнаружили родители ребенка, преступник попытался скрыться, но его задержали правоохранители.
Подозреваемым оказался уже судимый ранее 36-летний мужчина. Его арестовали и предъявили обвинение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собирается доказательная база. Расследование дела продолжается.
В СК по Оренбургской области рекомендует родителям тщательнее следить за своими детьми, не оставлять без внимания, контролировать их круг общения и времяпровождение.
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Женский форум
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