В Оренбурге правоохранители задержали педофила и спасли ребенка

Накануне сотрудники правоохранительных органов предотвратили трагедию. Уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления по отношению к 8-летнему ребенку расследует СК по Оренбургской области.

В ведомстве поясняют, что в злополучный день мама попросила дочку вынести мусор. Домой ребенок не вернулся. Спустя некоторое время женщина забила тревогу и организовала поиски. Девочку нашли в соседнем подъезде, в квартиры мужчины. Злоумышленник заманил ребенка к себе, пообещав показать ей щенка. Доверившись соседу, девочка пошла с ним. Когда их обнаружили родители ребенка, преступник попытался скрыться, но его задержали правоохранители.

Подозреваемым оказался уже судимый ранее 36-летний мужчина. Его арестовали и предъявили обвинение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собирается доказательная база. Расследование дела продолжается.

В СК по Оренбургской области рекомендует родителям тщательнее следить за своими детьми, не оставлять без внимания, контролировать их круг общения и времяпровождение.