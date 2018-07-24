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Прокуратура проверит школу на Алтае, где учатся убившие котенка девочки
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Прокуратура проверит школу на Алтае, где учатся убившие котенка девочки 

ТАСС 48 минут назад
Фото: RT на русском
БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Бурлинского района Алтайского края организовала проверку в связи с размещением в социальных сетях видеоролика, на котором девочки-подростки убивают котенка. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
"Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются", — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, видео было опубликовано 23 июля. «Установлено, что это произошло в одном из населенных пунктов Бурлинского района. Несовершеннолетние девочки зарубили котенка топором, при этом они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях», — уточнили в прокуратуре.
Прокуратура Бурлинского района организовала проверку в связи с размещением ролика в соцсетях, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Алтайскому краю также проводит проверку в связи с публикацией этого видео.
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