Сын певицы Натали поразил маму своей ловкостью

Звездная мама признается, что уже не успевает следить за быстрыми передвижениями годовалого сына.

Известная российская певица Натали в апреле прошлого года в третий раз стала мамой. С тех пор она постоянно радует поклонников фото и видео с участием младшего сына Жени и его старших братьев Арсения и Анатолия. На этот раз звезда показала забавный ролик о том, что теперь за Евгением нужен глаз да глаз. Мальчик, когда мама немного отвлеклась, тут же залез в открытый ящик кухонного шкафа, поразив певицу.

Взяла из шкафчика кастрюли для готовки еды и отвернулась буквально на 3 секунды😂 Вот вам и Евгений! Аааааа! Как тут не будешь в форме и в тонусе!😂😂😂

— рассказала поклонникам Натали.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

23 Июл 2018 в 6:53 PDT «Супер малыш!», «Евгений представил себя посудой 😁», «Такой интересный сынок! Натали, выкладывайте побольше таких видео — они так поднимают настроение!», «Какой хорошенький», «Красавчик. Но на кастрюльку не похож», — откликнулись поклонники в комментариях. А некоторые заметили, что их дети ведут себя точно также и любят залезать в шкафы в доме.

Напомним, Натали и ее муж Александр живут в браке с 1991 года. До рождения третьего ребенка она воспитывала двоих детей — сыновей Арсения (родился в 2001 году) и Анатолия. Натали стала мамой в третий раз 7 апреля 2017 года. Малыша назвали Евгением. Стоит отметить, что Анатолий часто помогает маме заботиться о младшем брате. А вот старший Арсений уже чаще занят своими собственными делами и проблемами.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

26 Дек 2017 в 8:29 PST Кстати, чуть ранее Натали хвасталась тем, как ее младший сын Женя впервые самостоятельно забрался на стул. Тогда Анатолий тоже был рядом и присматривал, чтобы братик случайно не упал.

Фото: Instagram / @natali_star74

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