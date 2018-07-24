Исследование показало, что матери, чьи дети ложатся спать до 20:30, более счастливы

Издание Babble.com рассказало о новом исследовании, проведенном учеными Мельнбургского университета. Результаты были представлены на международной конференции по сну Sleep DownUnder и показали, что родители, укладывающие своих детей спать не позднее 20:30, по многим параметрам счастливее тех, кто укладывает сильно позже.

Во-первых, у родителей есть больше времени сосредоточиться на своих потребностях, заняться делами, которые они не могу делать вместе с детьми. Не секрет, что большинство родителей, уложив детей поздно, не отправляются в кровать сами, а начинают работать, смотреть кино или доделывать какие-то важные дела, сдвигая время собственного сна далеко за полночь. Это расшатывает нервную систему, заставляет организм работать в условиях сверхнагрузок и явно не делает людей счастливыми.

Залог успеха — ранние укладывания. «Это ценная информация для родителей: хотя многие и так знают, как важно, чтобы дети много спали, но даже не подозревают, насколько важно и ложиться вовремя», — сказал ведущий исследователь доктор Джон Квах из детской программы Мельбурнского университета. Исследование включало 3 600 австралийских детей, за которыми наблюдали в течение первых девяти лет жизни. Результаты показали, что матери детей, которые ложились спать до 20:30, были более психически стабильны, чем те, кто укладывал позже. Это было характерно для всех семей.

Родителям, которые приходят домой поздно и все-таки хотят хотя бы какое-то время провести вместе или занимаясь взрослыми делами, исследователи советуют все равно ложиться спать. Лучше в таком случае перенести личное время на раннее утро, приготовив все с вечера, чтобы не проводить начало дня в суете.

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