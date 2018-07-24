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В Таджикистане на свет появился 8-килограммовый малыш
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В Таджикистане на свет появился 8-килограммовый малыш 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Жительница Таджикистана родила малыша с весом 8 килограмм. Как выяснилось, это абсолютный рекорд за всю историю среднеазиатской республики, передаёт "Мир 24".
Мама малыша. Фотографии: МИР 24  Маленького богатыря даже не удалось взвесить на обыкновенных весах для детей: пришлось использовать взрослые.
Роды тоже прошли непросто, но значительных осложнений врачам удалось избежать — сейчас и мама, и сам ребёнок чувствуют себя хорошо.
Малыша назвали Худодод, он стал пятым ребёнком в семье.
Его мама до последнего не могла представить, каким крепким окажется новорождённый сын. По её словам, во время беременности она чувствовала непривычную, но даже подумать не могла о том, насколько ребёнок тяжелее обычного.
Городские власти пообещали социальные льготы для богатыря.
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