В Таджикистане на свет появился 8-килограммовый малыш

Жительница Таджикистана родила малыша с весом 8 килограмм. Как выяснилось, это абсолютный рекорд за всю историю среднеазиатской республики, передаёт "Мир 24"

Мама малыша. Фотографии: МИР 24 Маленького богатыря даже не удалось взвесить на обыкновенных весах для детей: пришлось использовать взрослые.

Роды тоже прошли непросто, но значительных осложнений врачам удалось избежать — сейчас и мама, и сам ребёнок чувствуют себя хорошо.

Малыша назвали Худодод, он стал пятым ребёнком в семье.

Его мама до последнего не могла представить, каким крепким окажется новорождённый сын. По её словам, во время беременности она чувствовала непривычную, но даже подумать не могла о том, насколько ребёнок тяжелее обычного.

Городские власти пообещали социальные льготы для богатыря.