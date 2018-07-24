Почему мужчинам стоит уходить в декретный отпуск

В известной детской песенке поётся: «Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть», и многие отцы действительно считают, что воспитание детей — лишь материнская обязанность. Патриархальные установки и гендерные стереотипы делают свою работу в обществе: считается, что мужчина не должен отказываться от «роли добытчика» и хотя бы на время или частично бросать работу ради воспитания детей, ведь это целиком и полностью материнская задача. И неважно, что дети одинаково нуждаются в заботе обоих родителей, неважно, что для отцовского «декрета» могут быть рациональные экономические причины.

Эти утверждения не голословны. По данным рекрутингового сервиса SuperJob, меньше трети мужчин в России готовы воспитывать маленьких детей вместо работы. Низкий показатель связан особенностями российского общества и с экономической турбулентностью, считают эксперты. Таким образом, в последнее время декретный отпуск взяло ничтожно малое количество российских мужчин: на 1600 респондентов из 271 населенного пункта лишь 2% оказались мужчинами, которые брали отпуск по уходу за ребёнком. Стоит отметить, что опрос проводился среди семей, где оба супруга трудоспособны и получают стабильную заработную плату.

Такие мизерные показатели кажутся странными ещё и потому, что в то же самое время в за рубежом «отцовские декреты» — распространённая практика, поощряемая не только государством, но и работодателями. Например, в британской компании Ernst & Young от 500 до 600 мужчин ежегодно уходят в декретный отпуск. Но 90% берут только две недели, хотя компания предоставляет им до шести оплачиваемых недель, рассказывает Мариэлла Гокел, главная специалистка компании по формированию гибких стратегий. Она добавляет: мужчина может взять оставшиеся четыре недели, если подтвердит, что является основным лицом, заботящимся о ребенке.

Между тем, многочисленные исследования подтверждают: длительные декретные отпуска для мужчин имеют плюсы. Исследование, проведенное в 2007 г. в Колумбийском университете, обнаружило, что отцы, долго сидевшие дома с детьми, уделяют много внимания своим чадам даже спустя месяцы после возвращения на работу. А исследование, проведенное в 2013 году в Квебеке, выявило: чем более справедливую и щедрую политику в отношении послеродовых отпусков проводит компания, тем больше матерей возвращается на работу после декрета.

В России же проценты настолько ничтожны, что полной статистики по стране нет, хотя по словам менеджеров кадровых отделов компаний, 10% сотрудников, подавших заявление на отпуск по уходу за ребёнком — мужчины. Часто мужчины уходят в декрет, когда их жёны зарабатывают больше, и это попросту выгодно в финансовом плане.

Существует несколько причин, по которым уход отца в декрет — это не так страшно и дико как кажется:

В случае если мать зарабатывает больше мужа и находится на более значимой должности, «декрет» отца экономически более выгоден;

Мать в период послеродовой депрессии эмоционально нестабильна и нуждается в смене обстановки, отец мог бы гораздо спокойнее следить за малышом;

Со стороны государства за мужчиной закрепляются те же гарантии и страхование, что и за женщиной в той же ситуации (ст. 256 ТК РФ);

Для оформления отпуска по уходу за ребёнком требуется минимальный пакет документов: заявление сотрудника с просьбой назначить ему отпускное пособие; копия свидетельства о рождении ребёнка; копия приказа от предприятия о назначении пособия и отпуска сотруднику; справка об отсутствии начислений неработающей матери (документ выдается органами социальной защиты населения по месту жительства); справка об отсутствии пособий по безработице, которые могли бы назначаться матери ребенка Центром занятости, если бы она стояла там на учете как безработная.

Работодатель не имеет права увольнять отца на время отпуска, это противозаконно (ст. 256 ТК РФ);

Отпуск по уходу за ребёнком засчитывается в общий трудовой стаж (ст. 256 ТК РФ);

В конце-концов, декрет для большинства мужчин — это отличный повод оказаться на месте жены, оценить по достоинству её ежедневный труд в быту и осознать важность равного разделения обязанностей по дому. Отношения в любой семье должны строиться на принципах взаимопомощи и гармонии, а не на законах доминирования и строгого разделения ролей. Избавление от от пережитков «Домостроя» начинается с малого, с самоосознания, с реформ в родной семье.

Так, Егор Белоглазов из Екатеринбурга решил уйти в декрет и делить с женой обязанности по воспитанию детей на равных.

— Почему вы решили выйти в декрет вместо жены?

— Меня привлекало удобство работы на дому, всегда питал симпатию и интерес к детям.

— Улучшились ли отношения в семье и взаимопонимание после такого опыта?

— Отношения как были отличными, так и остались. Помощь друг другу ещё никому не вредила.

— Были ли какие-то проблемы с общественным осуждением, мнением друзей и родных?

— Мне никакого дела не было никогда до чужого мнения. Хорошие люди поддержат, остальные — побоку.

— Советуете ли вы другим отцам уходить в декрет и в целом больше времени уделять детям?

— Если они так глупы, что сами не догадываются уделять много времени детям — то да, советую.

Никаких законодательных, юридических и социальных преград не существует для равного воспитания детей обоими родителями. Папе не нужно становиться мамой, чтоб быть полноценным родителем. Папа может, но далеко не всегда хочет, и в этом проблема.

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