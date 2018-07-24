Как вернуть ребенка, если бывший муж его украл?

После развода супруги делят не только имущество, но и несовершеннолетних детей. Какие обстоятельства имеют значение при определении судом места жительства ребенка с матерью или отцом, мы рассматривали в статье «С кем из родителей останется ребенок». Однако решение суда не всегда прекращает войну за ребенка между родителями. Суд установил место жительства ребенка вместе со мной, одновременно между мной и бывшим мужем был согласован график общения с ребенком, по которому муж мог проводить с ребенком выходные дни двух недель месяца. Изначально бывшим мужем соблюдался предусмотренный порядок общения, но в один день он забрал ребенка из детского сада и отказался его возвращать. Бывший муж по телефону сказал, что с ребенком все в порядке, и больше не выходил на связь. По адресу мужа никого нет. Я сразу же написала заявление в полицию о похищении ребенка, его приняли и посоветовали идти к судебным приставам. Подскажите, как мне действовать?

Судебные приставы

В подобных ситуациях всю основную работу выполняют судебные приставы, которые должны отобрать ребенка у бывшего мужа и передать вам. Для этого необходимо обратиться в суд, который вынес решение об определении места жительства ребенка, порядка общения с ребенком, подать заявление о получении исполнительного листа. В заявлении поясняете, что отец удерживает ребенка, добровольно не соблюдает правила общения с ребенком, зафиксированные судом в решении. Выданный судом исполнительный лист подаете в службу судебных приставов и просите немедленно возбудить исполнительное производство в отношении бывшего мужа, сообщаете возможные варианты его местонахождения. Судебные приставы-исполнители (далее — судебные приставы) могут не проявить рвения к решению вашей проблемы. Например, формально откажут в возбуждении исполнительного производства, сославшись на то, что в исполнительном листе, как и в решении суда, указано «определить место жительства ребенка с матерью, установить следующий порядок общения…». Судебный пристав скажет, что исполнительный лист не содержит требования принудительной передачи ребенка от одного родителя к другому. Чтобы судебный пристав смог не только установить, проживает ребенок с матерью или нет, но и забрать ребенка у отца, вы вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении порядка исполнения судебного решения (ст. 202 ГПК РФ). Таким же правом обладает судебный пристав, который в случае сомнений может самостоятельно получить от суда алгоритм действий по исполнению решения.

Розыск ребенка

Приведенный пример затяжного возбуждения исполнительного производства не является общим правилом. Когда к судебным приставам прибегают взволнованные мамы «украденных» малышей, судебные приставы возбуждают исполнительное производство и пытаются оперативно вместе с взыскателем (родителем ребенка) объехать места, где может находиться ребенок. Если второй родитель не скрывается (живет у себя, родственников), судебный пристав просит последнего добровольно передать ребенка, объясняет, что принудительный порядок передачи негативно отразится на психологическом состоянии ребенка. При отобрании ребенка от одного родителя к другому должен обязательно присутствовать представитель органов опеки и попечительства (ст. 79 СК РФ ), который контролирует соблюдение прав и интересов детей. Судебные приставы также вправе привлечь полицию, когда понимают, что нерадивый родитель может оказать физическое сопротивление. Обращаю внимание, при удержании ребенка родителем розыск ребенка проводится именно судебными приставами, а не полицией. Полиция осуществляет поиск детей, пропавших без вести либо при обстоятельствах, свидетельствующих о криминальном характере их исчезновения. В ситуации, когда один из родителей твердо решил забрать ребенка и не отдавать на воспитание другому родителю, отсутствует состав преступления (ст. 126 УК РФ «Похищение»), нарушаются требования решения суда по урегулированию спора между родителями. Проверка исполнения решения суда относится к полномочиям судебных приставов. Это не означает, что судебные приставы не сотрудничают с полицией. Когда родитель, удерживающий ребенка, скрывается, судебные приставы делают запросы в различные государственные органы и коммерческие компании, чтобы найти «следы» родителя. Если будет установлено, что родитель переехал в другой регион России, то исполнительный лист передается по территориальной принадлежности в соответствующий отдел судебных приставов.

Меры наказания

На родителя, который ни в какую не отдает ребенка, эффективных способов воздействия немного. По процедуре исполнительного производства судебный пристав предоставляет родителю не более 5 дней для передачи ребенка в добровольном порядке. Если родитель игнорирует требование судебного пристава, последний выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и дает еще немного времени для раздумий. В случае когда родитель повторно не исполняет требование судебного пристава, судебный пристав привлекает родителя к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»). Размер штрафа непугающий: от 1 до 2,5 тыс. рублей, при неисполнении требования после назначения данного штрафа размер повторного минимального штрафа чуть выше — от 2 до 2,5 тыс. рублей. Судебный пристав также вправе возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Рассмотрение дела осуществляется судом, который для привлечения к административной ответственности должен установить, что родитель намеренно скрывал местонахождение ребенка, не исполнял решение суда об определении места жительства ребенка, порядка осуществления родительских прав. Наказание в виде штрафа от 2 до 3 тыс. рублей, при повторном нарушении: штраф от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест до 5 суток. С точки зрения защиты интересов ребенка размеры штрафов — позор! Такие штрафы точно не остановят родителя, который жаждет быть со своим ребенком. К тому же, чтобы общая сумма штрафов для родителя была весомой, судебным приставам в возбуждении административных производств нужно очень постараться (а как мы знаем, судебные приставы не отличаются настойчивостью в ведении дел). В рамках исполнительного производства судебный пристав может ограничить выезд родителя, удерживающего ребенка, вопреки решению суда, за границу, но эта мера не является действенной, так как большинство должников никогда не выезжали за пределы РФ. Допустим, приложив огромные усилия, вы смогли вернуть к себе ребенка. У вас сразу же возникнет вопрос: что делать, чтобы ситуация не повторилась? Конечно, удерживать ребенка от родителя, который ранее у вас его отобрал, нельзя, так как в этом случае уже вы будете препятствовать общению ребенка с другим родителем и нарушать решение суда. Поэтому необходимо вновь обратиться в суд с заявлением об изменении порядка общения с ребенком, указав на произошедшие события и поведение второго родителя. В качестве варианта общения с ребенком вам нужно предложить организовывать встречи ребенка с отцом исключительно в вашем присутствии и присутствии судебного пристава на вашей территории.