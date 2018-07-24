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В издательстве «Clever» вышла новая коллекция книг для малышей
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В издательстве «Clever» вышла новая коллекция книг для малышей 

CHIPS journal 36 минут назад
Фото: CHIPS journal
Новая коллекция книг «Главная книга малыша — 2018» для детей от 0 до 3 лет уже в продаже, рассказываем чем она полезна.
О чем коллекция?
Это книги о приеме пищи, прогулках, переодевании, подготовке ко сну — с книгами коллекции привычные процедуры превратятся в интересные занятия по изучению окружающего мира, расширению словарного запаса, пониманию и запоминанию форм, цветов, первых букв и чисел.
Что в ней особенного?
Издательство умеет работать с сегментом 0–3, опираясь на современные подходы, программу и методики. Для малышей имеют значение сочетание цветов и правильный выбор тем. Учитывая все мелочи, Сlever гарантирует соответствие книг высочайшим стандартам безопасности и качества.
А еще это спецпроект с художниками мирового уровня. В этой коллекции выпущено две книги с иллюстрациями художников, чьи книги продаются во всем мире, — Маргариты Кухтиной и Екатериной Ладатко.
Что внутри?
В коллекции 32 издания для детей от 0 до 3 лет, которые поделены на три группы:
«Мир малыша» (окружающие предметы, дом, распорядок дня)
«Большой мир» (животные, транспорт и т. д.)
«Первые знания» (цвета, цифры, первые буквы)
Здесь есть книга и для родителей — «52 недели занятий с ребенком» французского педагога Эльзы Тирио, разработанная по системе Марии Монтессори и адаптированная под современные реалии.
Напоминаем, что издательство Clever партнер программы Family и все пользователи мобильного приложения получат скидку в размере 10% при покупке книг в магазинах Clever.
Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.
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