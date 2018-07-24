Жительница Новосибирска родила сына во время шопинга в торговом центре

Пошла за покупками и родила сына жительница Новосибирска.

Как сообщают очевидцы, роды случились сегодня днем в одном из торговых центров левобережья Новосибирска. Будущая мама — женщина на вид лет 35, почувствовала себя плохо во время шопинга.

Сотрудники торгового центра не растерялись. «В соседней аптеке взяли одноразовые пеленки, перекись, бинты, — делятся подробностями очевидцы. — Затем самостоятельно приняли роды». Поддерживал роженицу также ее муж, который был рядом. Прибывшим врачам скорой помощи оставалось только забрать маму с ребенком в больницу. Сообщается, что роды прошли успешно. В торговом центре родился мальчик.