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Жительница Новосибирска родила сына во время шопинга в торговом центре
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Жительница Новосибирска родила сына во время шопинга в торговом центре 

АиФ-Новосибирск 27 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Пошла за покупками и родила сына жительница Новосибирска.
Как сообщают очевидцы, роды случились сегодня днем в одном из торговых центров левобережья Новосибирска. Будущая мама — женщина на вид лет 35, почувствовала себя плохо во время шопинга.
Сотрудники торгового центра не растерялись. «В соседней аптеке взяли одноразовые пеленки, перекись, бинты, — делятся подробностями очевидцы. — Затем самостоятельно приняли роды». Поддерживал роженицу также ее муж, который был рядом. Прибывшим врачам скорой помощи оставалось только забрать маму с ребенком в больницу. Сообщается, что роды прошли успешно. В торговом центре родился мальчик.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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