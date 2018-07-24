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В Котласе утонула 13-летняя девочка, купавшаяся в Вычегде
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В Котласе утонула 13-летняя девочка, купавшаяся в Вычегде 

АиФ Архангельск 45 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
23 июня в Котласе утонула 13-летняя девочка.
Трагедия произошла около 16:00 в затоне котласского округа Лименда. Это место непригодно для купания, но уже много лет сюда ходят отдыхать местные жители.
По информации arh112, девочка находилась у воды с друзьями. Вначале она не хотела идти в воду, но те её уговорили. В затон она зашла вместе с подругой, которую держала за руку. Внезапно они потеряли дно под ногами и стали тонуть. В итоге, подруга выбралась из ямы, а девочка ушла на дно. Тело девочки разыскивают местные спасатели.
Напомним, с начала лета 2018 года в Архангельской области утонуло уже 11 детей, а вместе со взрослыми — 39 человек.
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