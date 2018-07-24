В Котласе утонула 13-летняя девочка, купавшаяся в Вычегде

23 июня в Котласе утонула 13-летняя девочка.

Трагедия произошла около 16:00 в затоне котласского округа Лименда. Это место непригодно для купания, но уже много лет сюда ходят отдыхать местные жители.

По информации arh112, девочка находилась у воды с друзьями. Вначале она не хотела идти в воду, но те её уговорили. В затон она зашла вместе с подругой, которую держала за руку. Внезапно они потеряли дно под ногами и стали тонуть. В итоге, подруга выбралась из ямы, а девочка ушла на дно. Тело девочки разыскивают местные спасатели.

Напомним, с начала лета 2018 года в Архангельской области утонуло уже 11 детей, а вместе со взрослыми — 39 человек.