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В Коми проверят сообщения о мальчике, выпившем жидкость для мытья посуды
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В Коми проверят сообщения о мальчике, выпившем жидкость для мытья посуды 

РИА Новости 2 часа назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственные проверки после сообщений СМИ о трех случаях бытового травмирования детей в Сыктывкаре, в том числе публикации о 7-летнем мальчике, который получил ожоги, выпив жидкость для посудомоечной машины, сообщает во вторник СУСК РФ по Коми.
"Следственными органами… по публикациям СМИ о травмировании детей в результате бытовых происшествий организованы доследственные проверки. Анализ публикаций показал, что в июле в Сыктывкаре имели место происшествия с детьми, в результате которых они получили травмы различной степени тяжести. (В частности), семилетний мальчик, выпивший жидкость для посудомоечной машины, получил ожоги рта, пищевода и желудка", — говорится в сообщении.
Также СУСК проверяет сведения о термических ожогах годовалого ребенка, на которого мать опрокинула кружку с кипятком, и ожогах девочки пяти лет, севшей в бане в таз с кипятком.
По указанным фактам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося и дать им юридическую оценку. Одновременно будут изучены характеризующие материалы в отношении семей, в которых пострадали дети, информирует республиканское следственное управление. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
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