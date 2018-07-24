В Коми проверят сообщения о мальчике, выпившем жидкость для мытья посуды

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости . Следственные органы организовали доследственные проверки после сообщений СМИ о трех случаях бытового травмирования детей в Сыктывкаре, в том числе публикации о 7-летнем мальчике, который получил ожоги, выпив жидкость для посудомоечной машины, сообщает во вторник СУСК РФ по Коми.

"Следственными органами… по публикациям СМИ о травмировании детей в результате бытовых происшествий организованы доследственные проверки. Анализ публикаций показал, что в июле в Сыктывкаре имели место происшествия с детьми, в результате которых они получили травмы различной степени тяжести. (В частности), семилетний мальчик, выпивший жидкость для посудомоечной машины, получил ожоги рта, пищевода и желудка", — говорится в сообщении.

Также СУСК проверяет сведения о термических ожогах годовалого ребенка, на которого мать опрокинула кружку с кипятком, и ожогах девочки пяти лет, севшей в бане в таз с кипятком.

По указанным фактам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося и дать им юридическую оценку. Одновременно будут изучены характеризующие материалы в отношении семей, в которых пострадали дети, информирует республиканское следственное управление. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.