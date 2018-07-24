Эммануил Виторган признался, что врачи долго запрещали его жене рожать

Актер призвал людей самого разного возраста обзаводиться потомством.

Несколько месяцев назад 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина Млодик стали родителями: на свет появилась их маленькая дочка Этель. А в недавнем интервью актер рассказал, почему они с супругой не обзавелись потомством ранее.

Некоторое время врачи запрещали Ирине думать о ребенке. А потом все наладилось,

— коротко описал суть проблемы звездный отец в комментарии для «Дней.ру».

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)

15 Июл 2018 в 1:13 PDT Отметим, Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе уже около 20 лет. Официально звездная пара оформила брак 15 лет назад. Для актера маленькая дочка Этель стала уже третьим ребенком. От первого брака у него есть дочь Ксения (подарившая звездному отцу внуков Александру и Никиту). От второго — сын Максим (подаривший папе внуков Полину, Даниила, Платона). Также у Эммануила Виторгана имеются правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).

Фото: Instagram

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