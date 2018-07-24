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В деле об убийстве семилетней самарской школьницы пока нет подозреваемых
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Тест на амбидекстрию

В деле об убийстве семилетней самарской школьницы пока нет подозреваемых 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Напомним, 20 июля девочка пропала. Ее тело со следами удушения нашли утром 21 июля на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера.
В рамках расследования уголовного дела об убийстве девочки ранее задерживали сожителя ее матери. Однако, как сообщили Волга Ньюс собственные источники, его причастность к преступлению не подтвердилась, поэтому его отпустили.
Кроме того, по данным Волга Ньюс, он является отцом погибшей. Всего в семье было четверо детей: взрослая дочь 48-летний Татьяны С. от первого брака, и трое детей от нынешнего сожителя — два мальчика-подростка и семилетняя Юлия.
Следствие по делу об убийстве ребенка ведется в отделе по расследованию особо важных дел, назначены экспертизы, идут допросы свидетелей.
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