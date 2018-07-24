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В центре Кирова пропали двое детей 5 и 6 лет
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В центре Кирова пропали двое детей 5 и 6 лет 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Во вторник, 24 июля 2018 года, в Кирове в районе ЦУМа пропали два ребенка 5 и 6 лет.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В последний раз детей видели в 11:30 около ЦУМа.
Приметы пропавших:
Максим Смирнов, 5 лет. Рост 110 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в оранжевую футболку, темно-зеленые шорты, оранжевую кепку.
Артем Осипанов, 6 лет. Рост 115 сантиметров, нормального телосложения, светлые волосы. Был одет в желтую футболку, салатовые шорты, джинсовые кеды.
Внимание: если вы обладаете информацией о местонахождении детей, срочно звоните по телефонам: 02, 102, 8-800-700-54-52.
Фото — progorod43.ru
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