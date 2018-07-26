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Какая прелесть! Бейонсе опубликовала милое фото подросших близнецов
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Какая прелесть! Бейонсе опубликовала милое фото подросших близнецов 

Passion.ru 49 минут назад
Фото: Passion.ru
Малыши появились на свет в июне прошлого года, однако знаменитая мама крайне редко публиковала их фото в социальных сетях.
Сейчас Бейонсе и ее супруг Jay Z находятся в гастрольном туре, а в перерывах между концертами наслаждаются отдыхом в компании своих детей. Неделю назад музыканты отыграли последний европейский концерт и устроили шикарные каникулы на элитной яхте. Певица опубликовала несколько фотографий на своем сайте с пометкой «Спасибо, Европа». Поклонники были в восторге, увидев Бейонсе в компании очаровательных годовалых близнецов Руми и Сэра.
Напомним, что Бейонсе и Jay Z воспитывают троих детей. Кроме Руми и Сэра у пары есть шестилетняя дочь Блю Айви. Отметим, что в последнее время в СМИ часто возникают слухи о четвертой беременности поп-дивы, однако официальных комментариев на этот счет не поступало.
Фото: instagram, beyonce.com
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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